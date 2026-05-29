A.M.A. Grupo gana 24,85 millones en 2025 y refuerza su crecimiento junto a los profesionales sanitarios

A.M.A., la Mutua de los profesionales sanitarios, ha celebrado su Asamblea General ordinaria y extraordinaria con un balance positivo del ejercicio 2025, marcado por el crecimiento, la solidez financiera y el refuerzo de su compromiso con los mutualistas.

Las cuentas anuales, que han sido aprobadas por un 99% de los votos emitidos por los mutualistas, son el resultado de un ejercicio exigente donde la entidad ha evolucionado y ha seguido consolidando su posición dentro del sector asegurador sanitario. “Hemos mantenido el crecimiento sin perder lo que nos define: la cercanía, el asesoramiento personalizado y el apoyo constante a nuestros mutualistas”, ha afirmado el presidente de A.M.A., Luis Campos, durante su intervención.

Tanto A.M.A. Grupo como Mutua a título individual mejoraron sus cifras en 2025. En el conjunto de A.M.A. Grupo, el beneficio después de impuestos ascendió a 24,85 millones de euros. Por su parte, A.M.A. cerró el ejercicio con un beneficio después de impuestos de 22,97 millones de euros.

Más primas, solidez patrimonial y una cartera diversificada

Las primas devengadas del seguro directo alcanzaron en 2025 los 183,8 millones de euros. La cartera de A.M.A. se situó en 1.144.060 productos contratados, con especial fortaleza en los ramos de Automóvil, Responsabilidad Civil y Ramos Diversos.

En concreto, al cierre del ejercicio la Mutua protegía a 549.565 profesionales sanitarios en el ramo de Responsabilidad Civil Profesional, donde mantiene una posición de referencia para el colectivo. Este dato refleja la confianza depositada en A.M.A. y su grado de especialización. Mientras, en Automóvil alcanzó los 225.883 vehículos asegurados, una cifra que consolida la posición de la aseguradora en un mercado especialmente competitivo.

Desde el punto de vista financiero y patrimonial, A.M.A. mantuvo una posición sólida durante todo el ejercicio. La ratio de solvencia se situó en el 342%, con un excedente de fondos propios disponibles de 216,3 millones de euros.

Innovación, digitalización y nuevos productos

A lo largo de 2025, A.M.A. continuó desarrollando su hoja de ruta tecnológica y organizativa, con avances orientados a ofrecer una relación más ágil, sencilla y personalizada con el mutualista. Entre los hitos del ejercicio figura la consolidación del servicio de asistencia en carretera a través de WhatsApp, canal por el que ya se gestionan más de la mitad de estos servicios.

La Mutua también fue reconocida en la XXXVII edición del Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras, elaborado por Innovación Aseguradora, destacando en la categoría de aplicaciones móviles y situándose entre las tres aseguradoras líderes en redes sociales.

En el ámbito de la innovación aplicada al usuario, A.M.A. Grupo fue distinguida en los Premios Ennova Health 2025 por su Calculadora del Seguro del Hogar, una herramienta digital integrada en el plan de digitalización de la contratación online 2025 que reconoce el compromiso de la Mutua con la innovación y las necesidades del mutualista.

Entre las novedades de producto, 2025 ha estado marcado también por el lanzamiento de AMA Mascotas, un nuevo seguro dirigido a los profesionales sanitarios y sus familias, así como por el avance en nuevas soluciones personalizadas como el seguro de autos modular y la incorporación de nuevos canales digitales que facilitan la relación con los mutualistas.

Crecimiento de A.M.A. Vida y expansión en Ecuador

La filial A.M.A. Vida continuó consolidando su actividad en 2025, con un volumen de primas de 7,6 millones de euros y un total de 314.018 asegurados.

Por su parte, AMA América siguió afianzando su crecimiento en Ecuador, donde superó los 15.000 asegurados, con un volumen de primas de 3,8 millones de euros. La compañía obtuvo un beneficio después de impuestos de 568.000 euros y mantiene la máxima calificación de riesgo, AAA, emitida por Class International Rating. La aseguradora cuenta ya con dos oficinas en propiedad en Quito y Guayaquil.

Compromiso social y apoyo al colectivo sanitario

La Asamblea también sirvió para repasar la actividad de la Fundación A.M.A., presidida por el Dr. Diego Murillo, que en 2025 ha vuelto a reforzar su papel social y solidario.

Durante el ejercicio, la Fundación lanzó una nueva convocatoria de becas 2025-2026, dotada con 264.000 euros y compuesta por 137 ayudas para la preparación de exámenes de especialización y formación de posgrado en distintas especialidades sanitarias y científicas.

Asimismo, destinó 40.000 euros al Programa Comedores Sociales 2025 y convocó la XII edición del Premio Nacional Mutualista Solidario, dotado con 60.000 euros para apoyar proyectos sociales y de ayuda humanitaria promovidos por mutualistas.

Una Mutua que crece sin perder su esencia

A cierre de 2025, el patrimonio neto consolidado de A.M.A. Grupo ascendía a 290,9 millones de euros. Con un equipo comprometido formado por 580 personas, Luis Campos quiso cerrar la intervención con un reconocimiento especial al equipo humano que lo conforma y a la confianza de los mutualistas: “Los resultados reflejan el esfuerzo compartido de muchas personas. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: proteger, acompañar y ofrecer tranquilidad a los profesionales sanitarios y a sus familias”.

Con estos resultados, A.M.A. reafirma su posición como mutua de referencia del sector sanitario y afronta 2026 con una hoja de ruta centrada en la innovación, la cercanía, la protección al profesional y la mejora continua del servicio.