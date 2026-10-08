A.M.A. consolida su fortaleza financiera con un ratio de solvencia del 319,4%

A.M.A., la Mutua de los Profesionales Sanitarios, cerró el primer semestre de 2026 con un ratio de solvencia del 319,4%, con una posición patrimonial muy por encima de los requerimientos de la normativa de Solvencia II.

A 30 de junio, los fondos propios admisibles de la entidad sumaban 309,3 millones de euros, frente a los 305,7 millones del cierre de 2025. Son 3,6 millones más, un crecimiento del 1,2% que confirma la capacidad de la Mutua para seguir generando recursos propios.

Amplia capacidad para afrontar sus compromisos

El Capital de Solvencia Obligatorio (CSO) es el capital mínimo que la normativa exige para cubrir los riesgos de la actividad aseguradora. En el caso de A.M.A., se sitúa en 96,8 millones de euros, una cifra que los fondos propios de la Mutua triplican con holgura.

Luis Campos, presidente de A.M.A., señala que “mantener unos niveles de solvencia muy por encima de los exigidos nos permite afrontar nuestros compromisos con garantías y seguir creciendo sobre una base financiera sólida. En una Mutua, esa fortaleza se traduce directamente en seguridad y confianza para nuestros mutualistas”.

Con más de medio siglo de trayectoria, y gracias al impulso estratégico dado por su hoy Presidente de Honor y Presidente de la Fundación el Dr. Diego Murillo, A.M.A. sigue consolidándose como la aseguradora de referencia para los profesionales sanitarios, fiel a su compromiso de cuidar de quienes nos cuidan.