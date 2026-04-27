La actividad que desarrolla Ifema Madrid tiene un impacto de 5.800 millones de euros en la economía de Madrid, lo que supone el 3,2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Además, de forma directa e indirecta, la empresa de eventos, ferias y congresos genera 47.000 puestos de trabajo. En ese sentido, por cada euro de facturación, el PIB madrileño se beneficia en 25 euros. Por su parte, por cada empleo directo, se crean 100 en la comunidad. Estas son algunas de las conclusiones que extrae la consultora PwC.

Así, la expansión y crecimiento de la mercantil acaba repercutiendo con fuerza en la región. Un crecimiento que sigue reportando números positivos, pues, en 2025, Ifema Madrid incrementó sus ingresos un 22% en comparación con 2023, año comparable por la programación de ferias de carácter bienal.

Por su parte, el beneficio neto se disparó el 165,8%, mientras que el Ebitda creció el 56,8%, hasta los 42,8 millones de euros. Todo este avance se sostiene sobre el positivo desarrollo de sus ferias más relevantes, así como en la mayor venta de espacio expositivo, que en 2025 se incrementó en el 28% en comparación con 2023.

A esto se le suman los 1.371.990 metros cuadrados netos de exhibición. Esta actividad registró la participación de 27.670 empresas expositoras, con un relevante aumento de compañías extranjeras, que superan ya el 22% del total.

Resultados de Ifema Madrid en 2025

En su conjunto, el programa de actividad de 2025 comprendió 75 ferias profesionales, 24 de ellas también en formato digital; 14 congresos; 4 ferias en el extranjero; 46 grandes convocatorias de ocio y 566 convenciones y otros eventos.

Para José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, estas cifras «certifican el excelente avance del negocio, consolidando la posición de Madrid como centro global de referencia para la celebración de ferias, congresos y convenciones, y fortaleciendo a la organización para afrontar grandes proyectos como la F1».

El año 2025 certificó de esta forma el liderazgo de Ifema Madrid en organización de ferias en España, con un 24% de la cuota de mercado nacional, por delante no sólo del resto de instituciones feriales nacionales, sino también de los grandes operadores privados del sector con actividad en España.

Éxito de Fitur

En ese sentido, Fitur 2025 registró la participación de 9.500 empresas provenientes de 156 países, con un crecimiento del 10% respecto a 2024, y 255.000 visitantes, mientras que ARCOmadrid 2025 mantuvo su carácter de feria de referencia para el arte contemporáneo de todo el mundo, con 214 galerías de 36 países, y la asistencia de 95.000 personas.

La empresa destaca también la consolidación como referencia global de Fruit Attraction 2025, que contó con 2.485 empresas expositoras de 64 países y más de 120.000 visitantes, creciendo un 13% respecto a su anterior edición.

Con todo, la gran novedad de 2025 fue el lanzamiento de Privel, la primera feria dedicada a la industria de la marca privada en España, organizada en colaboración con Alimarket, y que registró la participación de 4.873 profesionales de 46 países y 269 empresas expositoras.

El análisis de la composición de la actividad de Ifema Madrid refleja un equilibrio entre las convocatorias dirigidas a sectores de bienes de inversión (44%) y de bienes de consumo (45%), mientras que los servicios ocupan un 11% del total. De esta forma, el 90% de los ingresos de la empresa proceden de su línea principal de negocio, las ferias y congresos.