Heineken España se consolida como la cervecera más atractiva para los universitarios españoles

Heineken España se consolida como la cervecera más atractiva para los universitarios españoles
HEINEKEN vuelve a consolidarse como una de las compañías más atractivas para el talento joven en España tras alcanzar el puesto #28 en Merco Talento Universitario 2025/2026, elaborado a partir de las opiniones de más de 8.000 estudiantes de grado, posgrado y Formación Profesional. El índice reputacional confirma el atractivo de HEINEKEN España entre los universitarios frente a más de 200 organizaciones evaluadas y, además, vuelve a situarla como la primera cervecera y top 2 del sector bebidas, un reconocimiento que pone de relieve el valor de su propuesta de desarrollo y crecimiento en un sector altamente dinámico y motor de la economía española.
La estrategia de HEINEKEN España en el ámbito de Personas se apoya en un modelo integral que combina bienestar, crecimiento y una cultura de liderazgo inclusivo. El programa HEILife articula el bienestar en cuatro dimensiones —física, emocional, profesional y social— e integra servicios médicos propios, apoyo psicológico 24/7 para trabajadores y familiares, programas de autocuidado, prevención del estrés y recursos específicos para managers, con formaciones diseñadas para acompañar mejor a sus equipos. Este enfoque se complementa con un modelo de smartworking que garantiza flexibilidad real, con hasta 64 horas mensuales de teletrabajo, desconexión digital, “tiempo en verde” y pautas para mejorar la eficiencia del tiempo. La compañía ha demostrado que la flexibilidad contribuye directamente al bienestar y a la productividad en el ámbito laboral.
Además, la empleabilidad y el desarrollo continuo son pilares fundamentales del modelo de Personas. HEINEKEN España impulsa el aprendizaje permanente con itinerarios formativos accesibles para toda la plantilla, programas de capacitación en habilidades críticas —como digitalización, IA o gestión del cambio— y un ecosistema de movilidad interna e internacional que permite construir carreras con recorrido dentro de un grupo presente en más de 70 países. A esto se suma una estrategia holística de diversidad, equidad e inclusión, con objetivos claros en liderazgo femenino, iniciativas de mentoring y programas como “Mujeres con Poderío”, que fortalecen la representación y la progresión del talento diverso en todos los niveles de la organización. Este conjunto coherente de medidas —bienestar, flexibilidad real, desarrollo continuo, movilidad y un liderazgo inclusivo— explica la posición destacada de la compañía, que se mantiene entre las preferencias del talento joven.

Desde diciembre de 2025, HEINEKEN España se ha convertido en la primera gran cervecera del país en elaborar todas sus cervezas, ciders y tinto de verano con 100% energía eléctrica y térmica renovable, un hito industrial pionero dentro de HEINEKEN a nivel global. Este logro culmina casi una década de innovación tecnológica y colaboración con partners energéticos para descarbonizar de forma íntegra sus procesos productivos, un avance que sitúa a España como referencia dentro del grupo. La transición anticipada hacia un sistema energético completamente renovable refuerza la competitividad de la compañía, impulsa la sostenibilidad de su actividad industrial en las regiones donde opera y consolida su liderazgo en la transformación energética del sector.

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