Heineken España se consolida como la cervecera más atractiva para los universitarios españoles

La estrategia de HEINEKEN España en el ámbito de Personas se apoya en un modelo integral que combina bienestar, crecimiento y una cultura de liderazgo inclusivo. El programa HEILife articula el bienestar en cuatro dimensiones —física, emocional, profesional y social— e integra servicios médicos propios, apoyo psicológico 24/7 para trabajadores y familiares, programas de autocuidado, prevención del estrés y recursos específicos para managers, con formaciones diseñadas para acompañar mejor a sus equipos. Este enfoque se complementa con un modelo de smartworking que garantiza flexibilidad real, con hasta 64 horas mensuales de teletrabajo, desconexión digital, “tiempo en verde” y pautas para mejorar la eficiencia del tiempo. La compañía ha demostrado que la flexibilidad contribuye directamente al bienestar y a la productividad en el ámbito laboral.

Además, la empleabilidad y el desarrollo continuo son pilares fundamentales del modelo de Personas. HEINEKEN España impulsa el aprendizaje permanente con itinerarios formativos accesibles para toda la plantilla, programas de capacitación en habilidades críticas —como digitalización, IA o gestión del cambio— y un ecosistema de movilidad interna e internacional que permite construir carreras con recorrido dentro de un grupo presente en más de 70 países. A esto se suma una estrategia holística de diversidad, equidad e inclusión, con objetivos claros en liderazgo femenino, iniciativas de mentoring y programas como “Mujeres con Poderío”, que fortalecen la representación y la progresión del talento diverso en todos los niveles de la organización. Este conjunto coherente de medidas —bienestar, flexibilidad real, desarrollo continuo, movilidad y un liderazgo inclusivo— explica la posición destacada de la compañía, que se mantiene entre las preferencias del talento joven.