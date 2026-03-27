Heineken España se consolida como la cervecera más atractiva para los universitarios españoles
Desde diciembre de 2025, HEINEKEN España se ha convertido en la primera gran cervecera del país en elaborar todas sus cervezas, ciders y tinto de verano con 100% energía eléctrica y térmica renovable, un hito industrial pionero dentro de HEINEKEN a nivel global. Este logro culmina casi una década de innovación tecnológica y colaboración con partners energéticos para descarbonizar de forma íntegra sus procesos productivos, un avance que sitúa a España como referencia dentro del grupo. La transición anticipada hacia un sistema energético completamente renovable refuerza la competitividad de la compañía, impulsa la sostenibilidad de su actividad industrial en las regiones donde opera y consolida su liderazgo en la transformación energética del sector.
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