Endesa inicia la construcción de sus primeros proyectos de baterías de litio en plantas solares en la península

Endesa ha iniciado los trabajos de construcción de sus primeros proyectos de baterías de litio para hibridar plantas fotovoltaicas en la Península Ibérica. Se trata de tres proyectos de baterías con tecnología grid-forming que se implantarán en las plantas solares de Ardila, en Fregenal de la Sierra (Badajoz), y de La Vega I y La Vega II, en Teba (Málaga).

Estas innovadoras instalaciones permitirán almacenar parte de la electricidad generada por los parques solares, reforzando el aprovechamiento de la energía renovable y aportando mayor flexibilidad a la operación del sistema eléctrico.

Estos tres proyectos de almacenamiento en baterías se desarrollan en el marco de la partnership de Endesa con Masdar, por la cual, esta última adquirió en 2024 una participación del 49% del capital social de un perímetro de activos fotovoltaicos. Esta alianza prevé hibridaciones con sistemas de almacenamiento, como estos tres proyectos de Badajoz y Málaga, que además han sido reconocidos a nivel europeo en la primera Convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, suman una potencia instalada de 60,16 MW con una energía de 120,34 MWh y movilizarán una inversión conjunta de 25,2 millones de euros. Ardila contará con 36,10 MW y 72,20 MWh, mientras que La Vega I y La Vega II dispondrán de 12,03 MW y 24,07 MWh cada una.

El proyecto Ardila, que se realizará a través de la sociedad promotora Furatena Solar 1, hibridará la planta fotovoltaica de 44 MWp que Endesa opera en Fregenal de la Sierra (Badajoz). El nuevo sistema tendrá una potencia instalada de 36,10 MW y 72,20 MWh, y contará con 12 contenedores de baterías, cada uno con 6,02 MWh de capacidad de almacenamiento. Esta hibridación contribuiría a incrementar la capacidad de abastecimiento energético de la instalación existente, almacenando una cantidad de energía equivalente al consumo eléctrico diario de aproximadamente 8.100 hogares españoles.

La instalación combinará baterías de litio ferrofosfato —LFP— e inversores con capacidad grid-forming. Esta tecnología simula el comportamiento de un grupo generador convencional térmico o hidráulico, mediante el aporte de inercia sintética al sistema, mejorando la robustez del mismo. Así, el sistema permite lanzar una respuesta casi inmediata a un cambio repentino que se pueda dar en las condiciones operativas de la red eléctrica, emitiendo una respuesta que persigue compensar ese cambio, y contribuyendo de este modo a una mayor estabilidad del sistema eléctrico.

Precisamente estas características han llevado al proyecto a colaborar con el Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas para estudiar y validar el comportamiento del sistema, especialmente en modo grid-forming.

Endesa ha comenzado la construcción del proyecto de baterías de Ardila, que alcanzará un pico de 25 trabajadores. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, la compañía impulsará un proceso de identificación, análisis y valoración económica y técnica de posibles actuaciones de mejora para el municipio. A través de un proceso participativo, tanto directo como canalizado mediante asociaciones locales, se seleccionarán las propuestas de mayor interés para la localidad, reservándose un porcentaje del presupuesto para actividades de formación.

La construcción se prolongará durante el primer trimestre de 2027, estando prevista su puesta en servicio y sincronización para finales de ese año.

La planta de almacenamiento de Ardila ha sido seleccionada en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento hibridado con instalaciones renovables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por este motivo, de los 14,3 millones de euros que Endesa invertirá en su construcción, 4,6 millones proceden de esta financiación pública.

La Vega I y II: dos sistemas de baterías de almacenamiento en Teba

Los proyectos La Vega I y La Vega II, que se realizarán con las sociedades promotoras Enel Green Power España Solar 1 y Baylio Solar, hibridarán las dos plantas fotovoltaicas que Endesa ya tiene en funcionamiento en Teba (Málaga). Cada instalación dispondrá de una potencia de 12,03 MW y 24 MWh, con cuatro contenedores de baterías de 6,017 MWh cada uno y cuatro inversores. Esta hibridación contribuiría a incrementar la capacidad de abastecimiento energético de la instalación existente, ya que la capacidad de las dos instalaciones equivale al consumo eléctrico diario de aproximadamente 5.400 hogares españoles.

Al igual que Ardila, ambos sistemas incorporarán baterías LFP y tecnología grid-forming, contribuyendo igualmente a una mayor estabilidad del sistema eléctrico. Estas instalaciones cuentan también con reconocimiento europeo en la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciada con fondos FEDER 2021-2027 y gestionada por el IDAE. De hecho, de la inversión conjunta de 10,9 millones de euros, 4,4 millones corresponden a financiación pública.

Las obras de construcción han dado inicio en octubre de este año y emplearán a un pico de 25 trabajadores para el conjunto de los dos proyectos, que estarán operativos a finales del 2027. La empleabilidad y el compromiso adquirido de uso de componentes o servicios de origen europeo, incluidos inversores, sistemas auxiliares, comunicaciones e integración, contribuyen al desarrollo de una cadena de valor vinculada al almacenamiento energético.

Además, los trabajos de investigación y validación tecnológica también se desarrollarán con la participación de CIRCE y del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas, e incluirán ensayos en planta y estudios específicos sobre el funcionamiento de los equipos en modo grid-forming.

Con Ardila y La Vega I y II, Endesa a través de su Partnership con Masdar, avanza en el despliegue de soluciones de almacenamiento asociadas a generación renovable en la Península Ibérica. Los proyectos sitúan a Extremadura y Andalucía en la primera línea de esta nueva etapa, combinando innovación tecnológica, inversión, investigación y colaboración con el territorio.