Digi firma sus peores datos en 42 meses y acelera su salida a Bolsa para sostener su guerra de precios

Digi empieza a mostrar síntomas de agotamiento en el principal indicador que mide la salud comercial del negocio de las telecomunicaciones: las portabilidades. El operador rumano cerró junio con una ganancia neta de 36.000 líneas móviles, una cifra que, aunque sigue siendo la mejor del mercado, supone un desplome del 46% respecto al mismo mes de 2025, cuando captó 67.000 líneas, y representa además su peor resultado de los últimos 42 meses, desde diciembre de 2022.

El dato confirma una tendencia que se viene acelerando desde marzo. Mes tras mes, Digi está reduciendo el volumen de clientes que logra captar mediante portabilidad, precisamente el indicador que mejor refleja la evolución competitiva del sector, ya que el crecimiento orgánico por nuevas altas es cada vez más reducido en un mercado prácticamente saturado.

Esta desaceleración llega en un momento especialmente delicado para la compañía, que trabaja para reactivar su salida a Bolsa en España con el objetivo de obtener recursos financieros que le permitan seguir sosteniendo una política comercial basada en precios extremadamente bajos. El fuerte crecimiento de la operadora durante los últimos años ha requerido importantes inversiones, despliegue comercial e infraestructuras, elevando sus necesidades de capital precisamente cuando los datos comerciales comienzan a perder intensidad.

Cuatro meses perdiendo velocidad

La evolución de las portabilidades muestra un cambio de tendencia evidente. Después de alcanzar máximos durante 2024 y buena parte de 2025, Digi ha ido reduciendo progresivamente su capacidad de atracción durante este ejercicio.

El resultado de junio supone el peor registro mensual desde finales de 2022 y confirma que el modelo comienza a mostrar un menor impulso comercial. Aunque la compañía continúa liderando las captaciones, la distancia respecto al resto de operadores se ha reducido de forma significativa.

Esta situación cobra especial relevancia porque la portabilidad constituye el principal termómetro del mercado de telecomunicaciones. En un sector donde apenas se generan nuevos clientes, prácticamente todo el crecimiento depende de la capacidad para atraer usuarios de los competidores.

Precisamente por ello, distintas fuentes del sector consideran que la obtención de nuevos recursos mediante la salida a Bolsa cobra una importancia creciente para la compañía, que necesita seguir financiando una estrategia comercial muy agresiva en precios en un entorno donde el coste del capital sigue siendo elevado.

Digi le roba clientes a MásOrange

Los movimientos del mercado reflejan además que buena parte del crecimiento de Digi continúa sustentándose sobre un único competidor.

Las cifras del semestre muestran que aproximadamente tres de cada cuatro clientes que incorpora el operador rumano proceden de MásOrange, el grupo que sigue soportando el mayor desgaste comercial del mercado.

MásOrange perdió otras 40.000 líneas móviles en junio y acumula ya 273.000 pérdidas durante el primer semestre de 2026. La compañía encadena además 52 meses consecutivos registrando un saldo negativo en portabilidad móvil, prolongando una tendencia que comenzó tras la integración de Orange y MásMóvil.

Vodafone tampoco consigue revertir la situación. El operador cerró junio con un saldo negativo de 16.000 líneas y acumula pérdidas de 179.000 clientes en los seis primeros meses del año, prolongando una racha de 47 meses consecutivos perdiendo portabilidades.

Telefónica, la excepción del mercado

Frente al deterioro del resto de grandes operadores y la desaceleración de Digi, Telefónica se ha convertido en la única gran teleco que mantiene una tendencia claramente positiva.

La compañía cerró junio con una ganancia neta de 22.000 líneas móviles, siendo el único gran operador con saldo positivo durante el mes. En el conjunto del primer semestre acumula 120.000 líneas ganadas, un 66% más que en el mismo periodo del año anterior, y enlaza ya 26 meses consecutivos creciendo en portabilidad móvil.

El cambio resulta especialmente significativo frente a Digi. Durante junio, Telefónica logró un saldo positivo de unas 2.000 líneas frente al operador rumano, consolidando el primer trimestre de la serie histórica en el que consigue un balance favorable en el intercambio directo de clientes entre ambas compañías.

La evolución también refleja que Telefónica continúa creciendo sin recurrir a una estrategia basada exclusivamente en el precio. Mientras Digi compite fundamentalmente en el segmento de muy bajo coste, el grupo presidido por Marc Murtra mantiene una mejora sostenida apoyada en sus marcas Movistar y O2, reforzando una tendencia que ya le permitió cerrar 2025 con su mejor resultado histórico en portabilidades móviles, con más de 200.000 líneas ganadas.

Los datos de junio confirman así un cambio de equilibrio en el mercado. Digi continúa liderando las captaciones, pero lo hace con la intensidad más baja de los últimos tres años y medio, mientras Telefónica se aproxima progresivamente a sus cifras y consolida el único crecimiento sostenido entre los grandes operadores del mercado español.