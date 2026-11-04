La descarbonización certificada y la organización de eventos a medida de Lopesan Meet & Co son protagonistas en la World Travel Market

Lopesan Hotel Group ha desplegado en la World Travel Market de Londres una propuesta estratégica orientada a consolidar su posicionamiento en el mercado internacional, apoyada en los registros auditados de su Memoria de Sostenibilidad 2025 y en la presentación oficial a los operadores especializados de la marca Lopesan Meet & Co. La cita londinense ha servido como una plataforma inmejorable para trasladar las directrices de una gestión que combina la descarbonización con la eficiencia tecnológica y una oferta de ocio diferenciada.

La presentación de Lopesan Meet & Co estructura la identidad del Grupo vinculada al sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) a través de un esquema que prioriza el servicio a medida y la cooperación técnica. Lejos de planteamientos artificiosos, el proyecto estructura su operativa en torno a divisiones como Meet & Congress, Meet & Corporate y Meet & Connections.

El eje funcional de este modelo reside en el concepto de proximidad o walking distance, que en la exclusiva zona de Meloneras, en el sur de Gran Canaria, permite conectar al Palacio de Congresos de ExpoMeloneras con hoteles de cinco estrellas y áreas de restauración a escasos minutos a pie, eliminando los traslados en transporte rodado y optimizando los tiempos de las delegaciones.

Esta logística sin fricciones se complementa con la digitalización de la oficina centralizada Lopesan Groups Office, sustentada sobre la arquitectura técnica de Salesforce y la plataforma comercial Thynk.cloud. La integración tecnológica agiliza la configuración presupuestaria y reduce los plazos de respuesta comercial a menos de un día hábil. Este esquema de recintos y alojamiento integrados es el mismo que el Grupo traslada a sus planes de expansión, tanto en el Centro de Convenciones de Punta Cana del Lopesan Caoba Lagoon Resort & Spa, como en el proyecto de transformación del Hotel Miguel Ángel en Madrid.

La sostenibilidad como factor de decisión en el mercado emisor europeo

El compromiso medioambiental certificado actúa hoy como un elemento determinante en las decisiones de compra de los huéspedes europeos, con una incidencia especialmente acusada en el turismo británico, emisor que demanda parámetros de impacto positivo medibles. En este contexto, la compañía ha expuesto en Londres los datos consolidados de su Memoria de Sostenibilidad 2025, ejercicio en el que constata una reducción del 77,1 % en su huella de carbono respecto a 2021.

Enmarcada en la estrategia Lopesan for Good, esta hoja de ruta ha permitido que el 100 % de la energía eléctrica consumida en sus establecimientos del sur de Gran Canaria en Meloneras, Maspalomas, Playa del Inglés y San Agustín, dispongan de certificación de origen renovable, respaldada por una generación de más de 90 GWh anuales en sus parques eólicos y 14,2 GWh de fuentes solares propias.

La circularidad en las operaciones se apoya en enclaves como la Finca Veneguera, explotación agrícola en Gran Canaria que en el último ejercicio aportó 1.224 toneladas de frutas y verduras de kilómetro cero a los hoteles de la cadena, mitigando el transporte y asegurando la trazabilidad del suministro. A esta gestión agronómica se añade la implantación del sistema de inteligencia artificial Buffet Waste, herramienta que supervisa el desperdicio orgánico en los buffets de la compañía y que ha acreditado una reducción de mermas del 79,6 % en los establecimientos donde opera.

«El mercado europeo, y especialmente el británico, ya no compra promesas medioambientales abstractas, sino compromisos auditados y eficiencia real en destino», subraya el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba. «Con Lopesan Meet & Co y nuestra Memoria de Sostenibilidad demostramos que es posible celebrar grandes eventos internacionales eliminando el transporte rodado y garantizando una huella de carbono mínima, combinando la tecnología más avanzada con la autenticidad de nuestros destinos».

Atracción de viajeros hacia los activos de Alemania y Austria

La delegación comercial de IFA by Lopesan Hotels ha aprovechado las jornadas de trabajo en la feria londinense para mantener reuniones orientadas a captar clientes de toda Europa hacia sus hoteles en Alemania y Austria. La iniciativa persigue diversificar y complementar la afluencia habitual de huéspedes alemanes y austriacos que históricamente eligen estos complejos para sus periodos de descanso.

El portafolio de la marca abarca emplazamientos de alto valor natural, distribuidos entre la costa septentrional del mar Báltico, con establecimientos en la isla de Rügen y en Graal-Müritz, la región boscosa de Vogtland y los valles alpinos austriacos de Kleinwalsertal, configurando una oferta orientada al bienestar, las actividades al aire libre y las estancias de descanso en entornos de baja densidad.

Impulso al turismo activo y las infraestructuras de golf

Durante la feria, el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, recibió al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y al concejal de Deportes del consistorio grancanario, Ramón Suárez. El encuentro permitió analizar las acciones conjuntas destinadas a fomentar el turismo activo y los viajes motivados por la práctica deportiva.

Alba incidió en el valor que aportan al destino instalaciones de referencia como Meloneras Golf, Maspalomas Golf y Anfi Tauro Golf by Lopesan. La operatividad continuada durante todo el año de estos campos de golf conforma un polo de atracción de primer orden para captar viajeros de alto perfil económico, capaces de generar un impacto directo y distribuido en el tejido comercial de las islas.

Vanguardia culinaria y coctelería premiada

La estrategia de diferenciación del grupo reserva un papel protagonista a la gastronomía de autor y la coctelería especializada. En el ámbito culinario destaca la propuesta de Bevir by Lopesan, ubicado en el Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, bajo la dirección del chef ejecutivo Germán Ortega y el sumiller Diego Tornel, distinguido con el premio a Mejor Sumiller de España en 2026 durante el Salón Gourmets. La oferta en Maspalomas se completa con el restaurante Callao en el Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y su mirador Rooftop Faro, galardonado como Mejor Rooftop en los Culinary Hotel Awards 2026 por su propuesta ambiental y sus vistas panorámicas sobre el Atlántico.

Este ecosistema de restauración se apoya en una red de coctelerías de autor reconocidas en los certámenes del sector. El espacio SURU Cocktail Bar cuenta con una estrella en la guía Top Cocktail Bars 2026, la distinción Travellers’ Choice de Tripadvisor y el premio Hotel & Mantel de Condé Nast Traveler 2025. Por su parte, Bar Central figura igualmente entre los establecimientos seleccionados por Top Cocktail Bars 2026 tras haber sido finalista de Hotel & Mantel de Condé Nast Traveler. La nómina de reconocimientos se consolida con Nereo Cocktail Bar, en el hotel Corallium Dunamar, que ha revalidado el sello Travellers’ Choice en las últimas ediciones de 2025 y 2026.