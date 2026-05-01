BME Growth,ha decidido suspender la negociación de las acciones de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. (EIDF).

El motivo es que EIDF ha comunicado que no puede entregar a tiempo sus cuentas anuales auditadas de 2025. Esta falta de información financiera ha obligado al mercado a detener la cotización de forma temporal.

La propia EiDF explicó al mercado los motivos de esta demora cabe centrarlos en la no disposición en tiempo de la información financiera de la participada Reciclajes Económicos Nagini, además de otros temas de pruebas de auditoría que quedan pendientes de realizar a la fecha actual.

La Sociedad espera que en los próximos quince días puedan resolverse las cuestiones pendientes en orden a facilitar la información financiera auditada a 31 de diciembre de 2025.

Este episodio vuelve a poner el foco sobre la transparencia financiera de una compañía que ya arrastraba antecedentes complejos en el mercado.

La compañía especializada en instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo industrial llevaba una mala racha en bolsa. Según BME Growth, su precio de cierre pasó de 28 euros en 2022 a 0,44 euros hasta el 30 de abril de 2026.

Especulaciones en torno a la OPA

Fuentes internas de la compañía especulan que el no presentarlas corresponde a la disconformidad de la OPA de Greening sobre EidF. Que EIDF deje de ser independiente en la práctica y sus accionistas pasen a ser accionistas de Greening puede haber generado disconformidades en la compañía.

Además, aunque la OPA tuvo una aceptación altísima, del 92,10%, la reacción inicial en bolsa para EIDF fue negativa con caídas del 2%.