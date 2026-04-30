Seguimos con la temporada de resultados, en este caso el turno es para uno de los grandes de la banca, BBVA, cumpliendo con lo esperado.

Destaca un beneficio superior al del ejercicio anterior, unos márgenes elevados y un refuerzo del valor para el accionista.

En datos, BBVA obtuvo un beneficio de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% interanual más (+14,1%, a tipos de cambio constantes), el crédito a la clientela creció un 17% (a tipos constantes) e impulsó el margen de intereses por encima del 20% interanual.

El ROTE se situó en el 21,7% y el valor tangible por acción más dividendos creció un 18,1% en tasa interanual. El dinamismo de la actividad durante el primer trimestre de 2026 se tradujo en un crecimiento del crédito del 17% (en euros constantes).

Todo ello, con una sólida posición de capital con el ratio CET1 rozando el 13% a cierre de marzo. A principios de la próxima semana comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros.

Recompra de acciones

En total, BBVA habrá recomprado acciones por valor de cerca de 4.000 millones de euros desde diciembre del año pasado.

“Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación”, ha señalado Onur Genç, consejero delegado de BBVA.

En el marco de su Plan a futuro BBVA avanza de forma decidida en su estrategia de transformación, especialmente en inteligencia artificial (IA).

El banco cuenta con ocho iniciativas que integran la IA en toda la cadena de valor. Desde el asesor digital personal para cada cliente, Blue, y la IA para los banqueros, hasta asistentes de riesgos, de gestión de operaciones y de desarrollo de software.

Relaciones con el exterior

Destaca la positiva evolución de dos de los principales mercados del grupo, México y España, con incrementos interanuales del 8,4% y el 6,3%, respectivamente.

Asimismo, la unidad Resto de Negocios, registra un excelente comportamiento, con un aumento de la actividad del 54,5%.

Las dinámicas fueron muy buenas en las principales líneas de la cuenta de resultados (margen de intereses y comisiones, margen bruto, margen neto y resultado atribuido).

En la parte alta de la cuenta, el margen de intereses alcanzó 7.537 millones de euros (+20,2% interanual), impulsado principalmente por Turquía, América del Sur y México.

Además, el margen de intereses sobre activos totales medios ha mostrado una evolución muy favorable en los últimos trimestres (un 3,35% en el primer trimestre de 2026, frente al 3,29% un año antes), y pone en evidencia la capacidad del banco para generar ingresos por intereses de forma sólida, gracias a un mayor crecimiento en los segmentos más rentables.

Las comisiones netas crecieron un 15,5% en tasa interanual, hasta 2.256 millones de euros. Destacaron las comisiones ligadas a medios de pago, gestión de activos y seguros. Asimismo, sobresale la mayor contribución del negocio de banca mayorista (CIB).

La suma de ambas rúbricas, que representan los ingresos recurrentes del negocio bancario, alcanzó 9.793 millones de euros, un 19,1% más.

El resultado de operaciones financieras (ROF) aportó 915 millones de euros (+1,1% interanual), gracias al dinamismo de la unidad de Mercados Globales. Por áreas de negocio, la evolución es positiva en México, Resto de Negocios, España y Turquía.

La línea de otros ingresos y cargas de explotación acumuló en el primer trimestre de 2026 un mejor resultado con respecto al del mismo periodo del año anterior, gracias a la buena evolución de los resultados de seguros.

Así, el margen bruto alcanzó 10.652 millones de euros, un 18,3% más en tasa interanual. Este sólido crecimiento de los ingresos, superior al de los gastos (+17,5% interanual) permitió mantener las mandíbulas positivas. El ratio de eficiencia se situó en el 38%, con una mejora de 24 puntos básicos con respecto a un año antes.

Resultado de todo lo anterior, el margen neto creció un 18,7% interanual, hasta alcanzar 6.604 millones de euros.