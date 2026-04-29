Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

En concreto, ha registrado un impacto positivo de 1.895 millones de euros por la venta de Santander Bank Polska. Si se excluye ese impacto, el resultado de las operaciones continuadas fue de 3.779 millones de euros, un 12,3% por encima que un año antes.

El margen de intereses y los ingresos por comisiones crecieron 4% y 6% gracias al crecimiento de actividad.

Evolución del capital

Santander ha destacado su evolución del capital, con una ratio CET1 del 14,4%, por encima de lo esperado, lo que refuerza su solvencia y su capacidad para mantener una política atractiva de remuneración al accionista.

Esta mejora se apoya en la sólida generación orgánica de capital y en la venta de su negocio en Polonia.

No obstante, la entidad considera que este nivel incluye efectos extraordinarios y prevé que el CET1 se sitúe en torno al 12,8–13% en 2026, a medida que utilice ese exceso de capital.

El 2026 se presenta como un año de transición centrado en la compra de Webster y TSB, este último, refuerza la posición de la entidad en Europa.

Banco Santander ha obtenido el permiso que necesitaba de los reguladores para cerrar la compra de TSB a Banco Sabadell por unos 3.000 millones de euros en el segundo trimestre.

La entidad también señala que no prevé realizar nuevas adquisiciones al menos hasta 2028, hasta consolidar una ratio CET1 cómoda por encima de su rango objetivo.

Por el lado de Webster en Estados Unidos la entidad que preside Botín espera cerrar la compra en la segunda mitad del año, aunque ha adelantado que el proceso de autorizaciones regulatorias va más rápido de lo esperado.

El consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha indicado en una conferencia con analistas a cuenta de la publicación de los resultados del primer trimestre que la transacción «ha sido autorizada», por lo que la adquisición deberá formalizarse en el segundo trimestre del año.

Polémicas alrededor del crédito privado

Los analistas también han interpelado a Santander por su exposición al crédito privado, que en las últimas semanas ha tenido relevancia mediática por ciertos problemas surgidos en algunos fondos de Estados Unidos enfocados en este tipo de activos.

«En términos de crédito privado, no es un negocio clave para nosotros. Es menos del 1% del total de la cartera del banco», ha explicado Grisi.

Debido a esto, la entidad financiera no prevé ningún problema en ese segmento. «No hay nada en nuestra opinión de lo que preocuparse», ha subrayado, explicando que se han puesto «muchos controles» en marcha.

Programa de captación de nóminas

Sobre el negocio español, Santander está aumentando su cuota de mercado gracias a la captación de nóminas. Desde enero cuenta con 75.000 nuevos clientes ‘nómina’.

Por otra parte, se ha señalado el descenso de más de 11.000 trabajadores frente a un año y Santander no ha dejado claro el mensaje. En primera instancia, la entidad ha dicho que los datos corresponden a una ‘recolocación’.

Después han manifestado que están simplificando y automatizando los procesos, lo que requiere menos gente.

Ciberseguridad como prioridad

En un contexto marcado por las preocupaciones de los reguladores por el impacto del modelo de inteligencia artificial (IA) Mythos, desarrollado por Anthropic, Banco Santander trabaja «sin parar» para proteger sus sistemas ante la eclosión de nuevos ciberriesgos

Grisi, ha reconocido que, en las últimas semanas, el Banco Central Europeo (BCE) convocó a los directores de riesgos de los principales bancos europeos, entre los que estaba Santander.

«La ciberseguridad es una prioridad estratégica y permanente para el banco», ha recalcado Grisi, explicando que se está evaluando «de manera continua» las infraestructuras con herramientas tanto internas como externas, incluyendo algunas con inteligencia artificial.