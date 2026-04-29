Banco Santander cierra su primer trimestre con unos resultados récord.

La entidad presidida por Botín obtuvo un beneficio ordinario récord de 3.560 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 12% más, impulsado por el éxito en la ejecución de ONE Transformation.

El beneficio atribuido alcanzó los 5.455 millones, un 60% más, al incluir una plusvalía de 1.895 millones de euros tras el cierre de la venta de Santander Bank Polska en enero.

Los resultados ordinarios excluyen partidas no recurrentes y cambios de perímetro, que este trimestre corresponden ala plusvalía por la venta de Polonia, lo que proporciona una visión homogénea del desempeño operativo y permite una comparativa consistente entre periodos.

Santander continuó ampliando el número de clientes, con la incorporación de ocho millones de clientes totales en los últimos doce meses, hasta alcanzar los 176 millones, gracias a una sólida dinámica comercial y una mayor actividad.

Por ejemplo, dentro de Openbank, el banco digital superó en México el millón de clientes un año después de su lanzamiento.

Reparto de dividendos

El banco siguió mejorando la rentabilidad y la creación de valor para el accionista, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) ordinario del 15,2% (+0,5 puntos porcentuales) y un beneficio por acción (BPA) ordinario que aumentó un 17%.

El valor contable tangible (TNAV) por acción más el dividendo en efectivo creció un 19%, lo que refleja una creación de valor sólida gracias a una mayor rentabilidad y una asignación disciplinada del capital.

Los volúmenes de negocio se mantuvieron sólidos, con un crecimiento en euros constantes del 5% en crédito y del 4% en depósitos, gracias a una buena evolución comercial en todos los negocios.

Impulso de Openbank

Destacó el aumento de las hipotecas en Retail, el crecimiento del crédito para automóvil en Openbank, mientras que la actividad de CIB se mantuvo fuerte.

Los ingresos aumentaron un 4%, hasta 15.140 millones de euros, apoyados en un margen de intereses de 11.019 millones (+4%) y unos ingresos por comisiones de 3.357 millones (+6%), como resultado de una mayor actividad de clientes y del crecimiento de volúmenes en todos los negocios globales.

En conjunto, la evolución pone de manifiesto la fortaleza de un modelo de negocio diversificado y escalable, con aproximadamente el 95% de los ingresos vinculados a la actividad de clientes, lo que aporta estabilidad en un entorno de tipos de interés más exigente.