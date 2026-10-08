Air Europa, reconocida en los Premios Excelencia Relación con Clientes 2026 por su proyecto Air Europa ON

El proyecto Air Europa ON ha recibido el galardón “Mejor Proyecto Estratégico en Gestión de la Voz del Cliente” en los premios Excelencia Relación con Clientes 2026, organizados por la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), IFAES e IZO. Esta distinción reconoce la incorporación de las necesidades de los usuarios a un proyecto destinado a elevar la calidad del servicio.

Air Europa ON es el plan de excelencia en el servicio con el que la aerolínea está reforzando, desde este año, la experiencia del pasajero en cada punto de contacto con la compañía. La iniciativa se articula alrededor de tres ejes: On-Board, centrado en los servicios en cabina; On-Ground, dedicado a la experiencia en los aeropuertos; y On-Airplane, orientado al cuidado y mantenimiento de las aeronaves. El proyecto abarca mejoras en comodidad, conectividad, oferta gastronómica, atención personalizada y puntualidad, así como importantes medidas para el perfecto mantenimiento de la flota y el trato al cliente tanto en tierra como a bordo.

Los premios Excelencia Relación con Clientes 2026, que cuentan con más de 25 años de trayectoria, distinguen las mejores prácticas en atención al cliente, así como los proyectos estratégicos y las soluciones tecnológicas que contribuyen a mejorar la relación entre las organizaciones y los consumidores. En este sentido, el jurado ha reconocido cómo Air Europa ON ha permitido utilizar la información procedente de pasajeros y empleados para identificar oportunidades, orientar inversiones y convertir las necesidades detectadas en actuaciones concretas. Para ello, la compañía alineó los equipos de Producto, Operaciones, Mantenimiento, Aeropuertos y Customer Experience bajo un marco común. Asimismo, la incorporación de la metodología NPS como indicador del Plan Estratégico ha supuesto reforzar el papel de la experiencia de cliente en la gestión global de la compañía.

Air Europa quiere también trasladar su agradecimiento a los clientes y trabajadores de la compañía por contribuir a que la aerolínea se haya alzado con este galardón. “Su participación, sus comentarios y sus aportaciones han sido esenciales para detectar oportunidades y seguir mejorando cada día impulsando iniciativas que contribuyen a elevar la calidad del servicio, avanzar hacia la excelencia y consolidar una cultura de mejora orientada a ofrecer la mejor experiencia posible”.

Este premio se suma al reciente reconocimiento de la AEERC, que otorgó a la aerolínea el sello Impact 2026 por Air Europa ON tras valorar de forma especial su capacidad para situar al pasajero en el centro de su actividad y desplegar medidas tendentes a mejorar cada punto de contacto con el cliente.