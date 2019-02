Semana negra de Covirán tras despedir a su presidente y retrasar la presentación de resultados

Hermetismo absoluto en la cooperativa granadina sobre los motivos reales por lo que Luis Osuna, al frente de la sociedad durante casi dos décadas, ha salido de la compañía. Se asegura que no hay ningún problema en las cuentas como el DIA.

Semana negra para Covirán, una de las más importantes cooperativas de distribución alimentaria española (sólo por detrás de Eroski). El pasado lunes, la compañía emitía un comunicado por la noche en el que anunciaba que su presidente “Luis Osuna considera que es un buen momento para dejar paso que otras personas puedan liderar los cambios y la transformación que la compañía deberá experimentar”.

Pese a ser esta la versión oficial, otras informaciones han asegurado que Osuna (22 años en la compañía) fue despedido por acumular demasiado poder -de hecho, ocupaba el cargo poco habitual de presidente-CEO- y en medio de un enfrentamiento con miembros del consejo rector, que no estaría de acuerdo con su gestión personalista y con la intención de volcar a la empresa más en Madrid frente a la Granada original. Desde Covirán no se ha respondido ante las preguntas sobre estos puntos.

Todo apunta a que Osuna ha perdido la confianza del consejo rector de la cooperativa, aunque desde Covirán se asegura que se ha ido porque tiene nuevos proyectos

Antonio Robles ha sido nombrado nuevo presidente y CEO de la cooperativa. Para Robles es una vuelta a la primera plana puesto que fue presidente durante 37 años. Todo apunta que Robles ha conseguido el apoyo del consejo rector mientras que Osuna ha perdido la confianza de éste, a pesar de que el comunicado de Covirán señalaba que se iba a nuevos proyectos.

Precisamente con el nuevo modelo por el que aposta Covirán, ya no habrá tanta concentración de poder en una sola persona: “Los miembros del Consejo Rector han decidido que una persona con el bagaje y la experiencia de Rafael Cortés sea el nuevo director general. Desde este momento, él será quien gestione el plan estratégico de la cooperativa y los principales proyectos establecidos en su hoja de ruta. Rafael Cortés desempeñaba hasta la fecha el cargo de director general de finanzas y operaciones desde hace 12 años”.

Se atrasa la presentación de resultados

Otra de las señales de alarma es que Covirán ha aplazado la presentación de resultados que estaba prevista para el próximo 26 de febrero. Pese a ser una sociedad no cotizada y no estar obligada a hacerlo, desde hacer varios años Covirán ha establecido una jornada de presentación anual de resultados ante la prensa en Madrid, precisamente con Luis Osuna de portavoz. Desde la empresa se señala sin embargo que el motivo del retraso en la presentación de resultados no tiene nada que ver con ningún problema de contabilidad como habría apuntado en algún medio, sino simplemente “porque tenemos que rehacer mensajes como la carta del presidente que siempre presentamos con los resultados y preparar a los portavoces”.

Cuando todavía está caliente y por resolver el escándalo de Supermercados DIA, compañía donde se ha producido una manipulación contable que puede causar efectos penales, hay una especial sensibilidad ante problemas que pudieran surgir en el sector de la distribución alimentaria.

Sin embargo, desde Covirán se asegura que los resultados de 2018 serán buenos, mejores que los del año anterior, y que no hay ningún problema en las cuentas que justifique esta abrupta salida de Osuna. La compañía granadina incluso niega que se trate de un despido, a pesar de que ‘El Confidencial’ ha informado de que hubo una reunión de urgencia en un hotel granadino tres días antes de comunicarse el despido y donde se acordó la salida de Osuna.