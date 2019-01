La Justicia descarta que Banco Madrid tuviera montada una estructura de blanqueo

Un juzgado de Madrid ha archivado la querella contra la cúpula de Banco Madrid al descartar que participara en un delito de blanqueo de capitales. Se trata de la cuarta sentencia favorable a la entidad.

El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado una nueva querella contra el consejo de administración de Banco Madrid al considerar que no está acreditado que cometiera ningún delito. Es más, en el auto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el juez instructor va más allá al afirmar que desde que la entidad pasó a depender de Banca Privada d’Andorra (BPA) se “incrementaron exponencialmente” los controles para prevenir el blanqueo de capitales.

De este modo, la Justicia desestima la querella presentada por las sociedades Marine Instruments y Luiniaski, clientes del banco, contra la cúpula de este que estaba liderada por los hermanos Cierco Noguer y Joan Pau Miquel. Se trata de la cuarta ocasión en la que la Justicia española descarta que la dirección de la entidad financiera, prácticamente idéntica a la de BPA, tuviera alguna responsabilidad en los casos que sacudieron su imagen.

Tal y como recuerda el auto de 12 páginas, la Audiencia Provincial de Madrid ya desestimó que el consejo de administración de Banco Madrid hubiera participado en un posible delito de blanqueo de capitales. La Justicia vuelve a diferenciar, así, las operaciones de blanqueo que cometieron clientes de la entidad con una posible estructura creada por la cúpula directiva para crear un sistema de prevención de blanqueo “meramente aparente”. Una hipótesis que el juez instructor descarta al establecer que no hay indicios de criminalidad suficientes, y menos de blanqueo, “más allá de meras afirmaciones que no han sido suficientemente acreditadas”.

El juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba va más allá de afirmar que no solo no existen pruebas de que los hermanos Higini y Ramón Cierco Noguer y el resto de la cúpula de Banco de Madrid participaran en esta estructura delictiva. El magistrado afirma que con la llegada de nuevos accionistas a Banco de Madrid, la entidad introdujo claros “elementos de mejora en el control normativo y de prevención” y para concluir esto cita un informe de un técnico de Sepblac.

La resolución recuerda también que ya en otra causa se consideró como fortuito el concurso de acreedores que se instó a Banco Madrid a raíz de la crisis de BPA. En ese sentido, destaca que en aquella ocasión, el juzgado mercantil no solo no encontró que no hubiera dolo en la causación de la quiebra del banco, sino que afirmó ni siquiera hubo negligencia.