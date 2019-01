El plan de inversiones de Bolsonaro dispara las perspectivas de Sacyr y Ferrovial en Brasil

Jair Bolsonaro ha empezado su mandato en Brasil al igual que Donald Trump inició el suyo en Estados Unidos. Casi lo primero que ha hecho ha sido anunciar por Twitter un ambicioso plan de infraestructuras, de 1.700 millones de dólares, con el que pretende impulsar la economía nacional: “Concesiones de vías de tren, 12 aeropuertos y cuatro puertos”.

Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bi, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e 4 terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil.

