United Colors of Benetton, compañía internacional de origen italiano, en el municipio de Mollet del Vallès (Barcelona) luce en el escaparate maniquíes ataviados con bufandas amarillas en señal de apoyo a los independentistas encarcelados tras el referéndum ilegal en Cataluña del pasado 1-O.

El punto de venta de la cadena de moda italiana, en régimen de franquicia, está ubicado en la Rambla de Balmes, 7 de Mollet del Vallès. El municipio barcelonés, de más de 50.000 habitantes, curiosamente ha vivido una crisis de gobierno a causa del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

El socialista y alcalde de la localidad, Josep Monrás, se negó a ceder los espacios municipales para facilitar la celebración de la consulta tumbada por el Tribunal Constitucional. Desde el PDeCAT señalaron al edil como “uno de los alcaldes que más se han acercado a los posicionamientos ideológicos de la Fiscalía y del Gobierno del PP”.

Monrás incluso presentó una denuncia ante los Mossos de Esquadra por los insultos, amenazas y presiones recibidas por no querer colaborar con los preparativos del 1-O. Las últimas elecciones municipales en Mollet del Vallès dejaron un ejecutivo municipal muy fragmentado, pero ha sido el PSC la formación política que ha gobernado en la localidad desde el regreso de la democracia a nuestro país.

Además, en las últimas elecciones autonómicas del 21-D, el municipio liderado por el PSC tuvo un porcentaje de participación de más del 82% y la fuerza más votada fue Ciutadans de Inés Arrimadas seguida del PSC de Miquel Iceta. Entre ambas formaciones han sumado algo más del 51% total de los votos. Mientras, las formaciones separatistas (CUP, ERC y JxCAT) sólo suman el 31% de los votos emitidos en Mollet del Vallès.

La presencia de estas bufandas amarillas con tintes políticos en el escaparate esta tienda de United Colors of Benetton Benetton ha levantado el malestar de algunos ciudadanos con los que ha hablado este periódico.

Por su parte, la tienda se ha justificado explicando a OKDIARIO que “son parte del ornamento de la tienda. Tengo bufandas y polos también amarillos, azul cielo, rojos, etc. Hemos comprado la colección a un año vista, han venido de moda y lo puesto en el escaparate”.

Insistimos y le preguntamos si la colocación de este complemento amarillo es en apoyo a los golpistas encarcelados tras la consulta ilegal, pero no obtenemos respuesta, vuelve a repetir que “es la colección que ha venido”.

No obstante, en otros escaparates de la misma cadena de moda italiana en España no hay ni rastro de bufandas o pañuelos amarillos, tal como ha comprobado este periódico recorriendo varios puntos de venta de Benetton. Es más, desde algunas de estas tiendas han confirmado que esta temporada no han llegado foulares amarillos como los que se muestran en el escaparate de Mollet del Vallès.

United Colors of Benetton es una marca internacional presente en los principales mercados con alrededor de 5.000 puntos de venta. La compañía finalizó 2016 con unas pérdidas de 81 millones de euros, prácticamente el doble que las del año anterior. Por otra parte, la facturación de la compañía se situó en 1.380 millones de euros, un 8% menos.