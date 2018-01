Las redes sociales han ido un paso mas allá contra Alcampo. Twitter, Instagram y Facebook están en pie de guerra contra la cadena de supermercados por no retirar la campaña la Vida Azul, un proyecto que se basa en el etiquetado de ciertos productos con el fin de ayudar a los consumidores a “comer mejor”. Sin embargo, el sello ‘saludable’ se encuentra en alimentos ultraprocesados y con ingredientes que no se identifican con lo que los nutricionistas consideran sano.

Por esta razón, los usuarios de las redes están pidiendo el boicot a la compañía a través de todos los canales posibles. La iniciativa ha sido puesta en marcha por el nutricionista Carlos Ríos, el mismo que puso en tela de juicio este proyecto hace más de diez días, tal y como avanzó OKDIARIO.

En total, hay 354 productos azules. Entre ellos podemos encontrar barritas de cereales, chucherías, platos ultraprocesados como lasañas, croquetas, helados con grasas hidrogenadas, azúcar moreno o los clásicos mantecados nevaditos. “La etiqueta azul engaña al consumidor porque hace alusión a que vas a comer mejor y más saludable pero en realidad estás comiendo productos ultraprocesados ricos en azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados, aditivos, etc. tal y como se puede comprobar en su web y en las fotos que he denunciado por redes sociales”, explica Ríos a OKDIARIO.

Ponéis la etiqueta a productos que están cargados de azúcares, harinas refinadas, aceites vegetales refinados y/o aditivos, etc. Esto no ayuda a la salud ni al bienestar como vosotros anunciáis e intentáis dar a entender @alcampo #boicotalcampo pic.twitter.com/HF82tPqhS4

El nutricionista se está haciendo eco de todos lo que comparten los usuarios en relación a la etiqueta de la Vida Azul. La repercusión ha sido tal que el hashtag #BoicotAlcampo ha llegado a ser tendencia. Ríos y otros nutricionistas advierten de que el consumo de este tipo de productos puede ser perjudicial para la salud: “engañan al consumidor porque aportan una percepción de más saludable a estos productos, y por tanto potencia su consumo. Este mayor consumo de ultraprocesados aumenta el riesgo de una serie de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o la obesidad, además desplaza el consumo de alimentos saludable no procesados”

Hola @alcampo como no retiráis vuestra campaña “La vida azul” voy a proponer un #BoicotAlcampo diariamente entre todos mis seguidores y no vamos a parar hasta que dejéis de engañar a la población. Quiero una respuesta. pic.twitter.com/r5xCNya4n2

Alcampo ya aseguró a OKDIARO que la selección azul: “no hace referencia a los productos más saludables, sino a aquellos productos que, dentro de su propia categoría, respetan los compromisos de la empresa (no contener Organismos Genéticamente Modificados, aceite de palma…) y han obtenido la mejor puntuación nutricional. Dicha puntuación se obtiene a partir de un algoritmo que cuantifica la cantidad de grasa saturada, sal, azúcares y proteína del producto en su conjunto; siendo las 3 primeras valoradas como negativas, y la última como positiva”.

Desde OKDIARIO hemos intentado contactar con ellos de nuevo para saber si a raíz de esta iniciativa tienen previsto retirar esta campaña o incluir otros productos que sí se consideran saludable, como la verdura o la fruta. La compañía ha respondido que “los grupos de productos como las frutas y verduras o el pescado fresco, no han sido analizados ya que son productos por sí mismos beneficiosos“.

Una propuesta que también ha puesto sobre la mesa Carlos Ríos: “Como alternativa propongo alimentos frescos mínimamente procesados como las frutas, verduras y hortalizas, las cuales paradójicamente no están en esta selección incluidas aunque el objetivo de esta campaña dice ser la mejora de la alimentación para el consumidor”, apunta el nutricionista.

Otra cosa que me parece denunciable es que NO incluyáis los alimentos frescos (frutas, verduras, hortalizas, etc.) en una selección que se supone que ayuda a “recuperar el control sobre tu salud”. En cambio, el azúcar sí. #BoicotAlcampo https://t.co/k3Kb4EBuLs pic.twitter.com/vJUnyae8yK

— Carlos Ríos (@nutri_rivers) January 23, 2018