Iberdrola no está contenta con que Siemens Gamesa pierda el 50% de su valor

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha admitido este jueves que su compañía, que tiene un 8% del capital de Siemens Gamesa, no está contenta con que la empresa resultante de esa fusión haya perdido más del 50% de su valor en seis meses y con algunas decisiones de gestión que se han tomado.

Galán, que ha participado hoy en el foro “La Europa sin fronteras”, organizado por El Confidencial, respondía así al ser preguntado por la noticia que hoy publica el diario Expansión de que su compañía podría replantearse su posición en Siemens Gamesa.

Ha explicado que la presencia de Iberdrola en la compañía resultante de la fusión del negocio de renovables de Siemens y el fabricante español de aerogeneradores es una cuestión más bien afectiva.

Galán ha dicho que la intención de Iberdrola era “dar una salida de largo plazo” a algo que no es su negocio, como fabricar turbinas, transformadores o máquinas, ya que el negocio de la eléctrica es operar y explotar las máquinas.

Ha añadido que Iberdrola llegó a un acuerdo con Siemens para que tomara el control de la compañía “con un esquema con bastante españolización” y que la eléctrica que preside se quedó “para asegurar que las cosas se hacían bien”.

Por eso, Iberdrola no vendió su participación en Gamesa, sino que la fusionó, “porque queríamos seguir ahí para supervisar y vigilar que las cosas se hacían razonablemente bien”, pero entonces pasó de ser un socio industrial a ser un socio financiero.

Galán ha dicho que Iberdrola no está contenta ni con la evolución de Siemens Gamesa en Bolsa ni con determinadas decisiones. En este sentido, ha manifestado que no están contentos con que los actuales responsables de la compañía fusionada hagan profit warnings -advertencias a los accionistas de que no cumplirán sus objetivos de beneficios- “como han hecho y que te enteres casi por el periódico de que lo van a hacer”.

Ha añadido que tampoco le ha gustado enterarse casi por la prensa de los cambios en la dirección o que pongan de secretario general a un abogado alemán que no habla español.

En octubre pasado el consejo de administración de Siemens Gamesa nombró a Jürgen Bartl director de Asesoría Jurídica y secretario general, lo que supuso la salida de José Antonio Cortajarena, procedente de Gamesa, que fue durante diez años secretario general y secretario del consejo de administración.

“Entonces dices, estamos enloquecidos o algo está fallando”, ha añadido Galán, que ha indicado, no obstante, que estas cosas dentro de la junta de accionistas “tienen remedio”, y ha añadido que las cuestiones de gestión que han ocurrido “tienen arreglo y tienen remedio”, y que Iberdrola lo hablará con los actuales responsables de Siemens Gamesa.