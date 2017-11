Simó (Cámara de Comercio de Lérida): “Apoyaremos a las empresas que quieran salir de la región”

Joan Simó, presidente de la Cámara de Comercio de Lérida y ex senador de CiU, asegura que en Cataluña se está viviendo “un momento complicado” y señala que “no me gusta el ambiente porque cada vez hay más separación”. La institución cameral confirma que ha recibido ofertas de dos ayuntamientos de Soria para que las empresas catalanas puedan trasladar su negocio fuera de Cataluña. “Ya hemos pasado las ofertas a las asociaciones empresariales”, explica. Y añade: “Si alguna empresa se va me parecerá bien, no es verdad que no vaya a apoyar a las compañías que decidan cambiar de región”.

Un total de 2.152 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 3 de noviembre, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España. A lo largo de la semana pasada salieron un total de 331. Una huida de sociedades de la comunidad gestionada antaño por el gobierno de Carles Puigdemont que ha animado a diversos ayuntamientos a proponer a las cámaras de comercio y patronales empresariales que sus asociados expandan su negocio a sus ciudades y localidades.

La Cámara de Comercio de Lérida ha sido una de las instituciones que ha recibido la invitación de varios ayuntamientos fuera de Cataluña para que las compañías catalanas se muevan de la región ante el clima de tensión política y social tras el 1-O. Concretamente, según fuentes de camerales, han recibido las ofertas de las localidades sorianas de Tobarrubia y Matalebreras.

Dos ayuntamientos más que mandan cartas a las organizaciones empresariales de Cataluña para poner sobre la mesa las bondades de trasladarse a Soria. Simó ha confirmado a OKDIARIO esta información y ha asegurado que “son movimientos normales, tienen que intentar conseguir que vayan empresas como hacemos nosotros desde la Cámara de Comercio”. Y añadido: “es un buen proyecto”, de hecho, comenta, “es lo que tienen que hacer”.

Y, desde luego, ha aclarado el exsenador de CiU se han ido “pocas empresas” y confirma que si, tras la invitación de los consistorios sorianos, alguna compañía quiere irse “me parecerá bien”. Además, ha desmentido que no vaya a apoyar a las sociedades que quieran irse de Lérida, como ha confirmado el diario catalán Nació Digital la semana anterior. “No es verdad”, ha afirmado rotundo al otro lado del teléfono.

Cree, además, que “políticamente” se está dando “mucha publicidad” a la salida de empresas de Cataluña, “se han ido alrededor de 2.000 empresas, pero claro, hay oreas 450.000 sociedades” que siguen estando en la región. También ha querido referirse al hecho que desde la Cámara de Comercio de España, con José Luís Bonet a la cabeza, han dado mucha publicidad al hecho de trasladar la sede y “Freixenet al final se ha quedado en Cataluña”.

De hecho, este mismo lunes el presidente de la multinacional Freixenet ha expresado su poco optimismo sobre la actual situación de Cataluña. “El daño ya está aquí. Esto es muy negativo y no es una palabra abstracta. El hecho de que la gente esté perdiendo sus trabajos les hará reflexionar y la situación cambiará”, ha dicho el líder de la Cámara de Comercio de España.

Lérida es una zona de Cataluña, tal como ha explicado Simó, que es fuerte fundamentalmente en el sector agroalimentario “sobre todo el porcino, cereales y piensos”. Afirma el exsenador que “se han ido pocas” compañías de Lérida, “al año se van alrededor de 3 ó 4 empresas a la Franja del Ponent (Aragón)”.

La semana pasada fueron los ayuntamientos de Tobarra (Albacete) y Ridadesella (Asturias) los que aprovecharon la coyuntura de conflictividad independentista en Cataluña para ofertar suelo industrial barato para atraer a las empresas catalanas y mostrar atractivos incentivos fiscales. De momento, según explican a este periódico, no han tenido respuesta positiva por parte de ninguna sociedad catalana.