Los ingenieros de Caminos piden un Consejo Extraordinario urgente para suspender al Decano de Cataluña

Los consejeros del Colegio de Ingenieros de Caminos han pedido a la Junta de Gobierno la convocatoria urgente de un Consejo Extraordinario el próximo 14 de noviembre con “un único punto del orden del día”: ‘Suspensión de sus funciones al Decano de la Demarcación de Cataluña y a su Junta Rectora’”. En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, alegan que “se ha dañado enormemente la imagen del Colegio” tras el uso de los medios y recursos de la filial catalana para dar su apoyo a la consulta ilegal en Cataluña del pasado 1-O.

“Con carácter urgente”, así es como tildan los consejeros que piden a la Junta de Gobierno la suspensión de Oriol Altisench, decano de Cataluña, y su Junta Rectora por apoyar el independentismo catalán. Y no sólo eso, además, la filial catalana secundó la huelga del 3 de octubre convocada por ANS y Òmnium. Una postura que ha levantado ampollas entre los colegiados de toda España.

Un hecho que sería baladí, si no fuera porque la decisión de apoyo al referéndum promovido por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP fue tomada por la Junta Rectora de Cataluña con Altisench a la cabeza. Una decisión que no respetaba los estatutos vigentes del Colegio porque “sus órganos de gobierno y sus representantes colegiales no han de hacer pronunciamientos de carácter político general o ideológico”.

Por ello, según reza la misiva destinada a José Javier Díez, secretario general del Consejo General, “tras los actos realizados por el Decano y su Junta Rectora empleando los medios y recursos del colegio como medio de difusión ideológica y posiblemente como financiación para estos fines, entendemos que, como consecuencia de todo ello, se ha dañado enormemente la imagen del colegio como entidad corporativa única”.

Esta es la razón que alegan los 17 consejeros firmantes de esta moción de censura para solicitar que “se convoque un Consejo Extraordinario con un único punto del orden del día ‘Suspensión de sus funciones del Decano de la Demarcación de Cataluña y su Junta Rectora”.

En el mismo escrito, puesto en marcha por los consejeros Alberto Redondo y Roque Piñero, pide que el Consejo Extraordinario se convoque “con carácter urgente” y a la “mayor brevedad posible”. Y prosigue: “Dada la urgencia y la transcendencia de la situación generada, se convoque el próximo 14 de noviembre a las 17 horas” y que, además, sea un Consejo “público permitiendo el acceso a los colegiados que lo deseen”.

Para presentar la moción de censura, según la normativa del Colegio, se necesita que al menos un tercio de los consejeros decidan secundarla. En este escrito, ya en manos de la Junta de Gobierno, hay un total de 17 consejeros que han decidido pedir la suspensión de Altisench.

Una moción que, según comentan a OKDIARIO fuentes conocedoras de la tensión en el seno del Colegio, ya han puesto sobre la mesa del Consejo General, aunque creen que finalmente no saldrá adelante y Altisench seguirá en su puesto.

La semana anterior, Santamera mandó un escrito a los colegiados informándoles que había llegado a un acuerdo con Altisench para hacer un Declaración Institucional para calmar las aguas entre el colectivo de Ingenieros de Caminos.

Manuel Romana se cae de la lista de consejeros

Detrás de esta moción de censura, en un principio también estaba el consejero Manuel Romana, sin embargo, finalmente se ha caído de la lista de firmas y ha explicado sus razones en su web personal. Explica que apoyará un Consejo Extraordinario “cuando exista un documento, repositorio o informe de hechos que pueda ser conocido por todos los colegiados, y no antes”.

Además, tiene dos “problemas para apoyar directamente esta posición“, según expone el ingeniero de Caminos. “Uno, creo que la información es previa a la Censura” y “dos, tengo un viaje largo pronto, con lo que es posible que pida un Consejo Extraordinario al que me sea imposible asistir, y no me parece bien“.

Además, según señala, le llama la atención que “algunos pidan este Consejo Extraordinario el mismo día que el Consejo ordinario, y a celebrar 30 minutos antes. No creo que podamos hacer nada útil en 30 minutos“. No obstante, Romana, en la misma entrada escrita en su web, se muestra conciliador buscando soluciones en el actual escenario de conflicto.