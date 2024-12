Empresas de España y Portugal lanzan el mayor proyecto de empleabilidad digital de la industria europea

El mercado laboral se trasforma a gran velocidad debido a la digitalización y las nuevas tecnologías. Dos conceptos que están creando nuevas ofertas de empleo y que deben ser cubiertas con talento formado y especializado para elevar la competitividad de las empresas y los países. Hace apenas unas semanas, Radiografía de empleos y sectores emergentes 2024, un estudio de DigitalES, refleja el gran crecimiento de vacantes de trabajo relacionadas con la IA o la ciberseguridad, entre otros. Y es que en sólo un año –2023–, se publicaron más de 24.600 ofertas laborales relacionadas con el ámbito TIC.

La cara B de este escenario lleno de oportunidades es que aún faltan perfiles digitales para cubrir toda la demanda presente y futura de las compañías. Según otro informe de DigitalES, Anatomía de la brecha de talento tecnológico, el sector tecnológico y digital sufre un problema de captación de talento generalizado. En concreto, en España, hay hasta 120.000 plazas de perfiles tecnológicos sin cubrir, lo que supone un freno al crecimiento, la innovación, y la competitividad.

Es por todo ello que iniciativas como la New Career Network (NCN) tienen tantísima importancia para la empleabilidad en el sector de las TIC. Se trata de una plataforma de ámbito hispanoportugués que ha sido lanzada por el proyecto Reskilling for Employment (R4E), iniciativa de la European Round Table for Industry (ERT), de la mano de la Fundación Telefónica, Sonae, Iberdrola, SAP y CEOE.

Una plataforma pionera que nace con un carácter abierto y con la aspiración de crecer en otros países europeos; además de ser un nuevo paso para contribuir a cerrar definitivamente la brecha existente en empleabilidad digital en Europa. Por ello, New Career Network (NCN) busca conectar a candidatos y vacantes, a través de una propuesta de formación integral, avalada por la propia industria (R4E) y desarrollada por proveedores de confianza.

José María Álvarez-Pallete, presidente del Comité de Empleo, Capacidades e Impacto de la ERT y presidente de Telefónica, y de Fundación Telefónica, ha destacado que «uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos es que el talento, la empleabilidad y la transición digital en la que estamos inmersos vayan acompasados. En 2030, el 85% de los empleos más demandados serán de profesiones que aún no existen».

Por esta razón, añade, «la recualificación es una tarea que nos debe implicar a todos: países, universidades y centros formativos, y por supuesto también a la industria. La NCN forma parte de nuestra respuesta. Estamos muy orgullosos de impulsar desde España, junto a Portugal, bajo el paraguas de la European Round Table for Industry (ERT), esta ambiciosa iniciativa a la que esperamos sumar a otras empresas y actores en la empleabilidad».

Propuesta de valor pionera

Se trata de una propuesta de valor única, ya que la plataforma New Career Network (NCN) permite diseñar –a partir de la experiencia y formación de la persona demandante de empleo y de las necesidades específicas de los puestos a cubrir– una ruta de formación más directa, a través del uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Dicha trayectoria conecta, además, con programas de formación y recualificación integrales de proveedores verificados, a los que también se puede acceder desde la propia plataforma.

Aumentará también el número de candidatos preparados y acreditados para cubrir los nuevos empleos digitales emergentes, ya que los programas formativos –accesibles a cualquier nivel de cualificación previa– se basan en competencias contrastadas. Además, y gracias al diseño y seguimiento de este plan de desarrollo orientado, también es posible reducir el coste y el tiempo de contratación.

La plataforma, que está en fase piloto desde el pasado mes de septiembre en España y Portugal, crea un marco de confianza para atraer la adhesión de un mayor número de empresas, así como asociaciones empresariales de referencia, con el objetivo de reducir definitivamente el desajuste existente en Europa entre la oferta de empleos digitales y la demanda de personas cualificadas para cubrirlos.

Acceso privilegiado para empresas a talentos recualificados

A través de New Career Network (NCN), las empresas tienen acceso privilegiado a talentos recualificados por algunas de las mejores entidades formadoras a nivel nacional, que forman y preparan a los profesionales para las demandas del mercado.

Reskilling for Employment (R4E)

La iniciativa Reskilling for Employment (R4E) nació en 2020 para abordar uno de los mayores retos actuales –la recapacitación masiva de la mano de obra– para garantizar una economía sostenible, inclusiva y competitiva en Europa. A través de esta iniciativa, impulsada por la European Round Table for Industry (ERT), que actualmente agrupa a 59 de las empresas más relevantes, se fomenta la formación en los sectores de alta demanda con la finalidad de mejorar la empleabilidad.

Más allá de esta nueva plataforma, en la actualidad, la R4E aborda diversos programas de reskilling en Suecia, Grecia y Alemania, así como de empleabilidad, como es el caso de Global Green Employment, liderado por Iberdrola, un ecosistema de orientación profesional y formativa para potenciar el acceso a las oportunidades laborales que ofrece la transición energética.

En España, la iniciativa R4E se canaliza a través de Fundación Telefónica, Iberdrola, SAP y CEOE; y se centra tanto en los profesionales en activo como personas desempleadas.