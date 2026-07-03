¿Cuánto cobra un socorrista de la playa en España? Este es su sueldo en 2026

Con la llegada del verano y la apertura de playas y piscinas, numerosas ofertas de empleo buscan incorporar a socorristas en toda España. Por eso, la gran demanda de profesionales hace que muchos jóvenes y personas que buscan un trabajo estacional quieran saber cuánto cobra un socorrista de playa en 2026. Aun así, no existe un salario único para todo el país porque depende del convenio colectivo, la empresa a la que pertenezca y el municipio donde se realice el trabajo. Además, las cifras demuestran que existen diferencias notables entre unas comunidades autónomas y otras.

¿Cuánto cobra un socorrista de playa?

Un socorrista de playa puede cobrar entre 1.300 y 2.000 euros brutos al mes. Esto significa que es uno de los puestos más remunerados dentro del socorrismo por la gran responsabilidad que implica trabajar en entornos naturales con corrientes, oleaje y grandes concentraciones de bañistas. Por otro lado, el salario medio de un socorrista en España ronda los 1.320 euros mensuales para una jornada completa. Una cantidad que se calcula a complementos por festivos, horas extraordinarias, los años trabajados o convenios autonómicos más favorables.

¿De qué depende el sueldo?

El sueldo de un socorrista depende de varios factores que pueden incrementar su nómina bastante. Por ejemplo, la comunidad autónoma en la que trabaje, el convenio colectivo aplicable, si el puesto es en playa, piscina o parque acuático, la experiencia del profesional, pluses por nocturnidad, festivos u horas extra, duración del contrato y la jornada laboral. Además, en destinos turísticos como Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco es normal encontrar salarios superiores a la media nacional debido a la elevada demanda de personal durante la temporada de vacaciones.

Las diferencias entre la playa y la piscina

Un socorrista que trabaja en una playa afronta riesgos añadidos como corrientes marinas, oleaje y rescates acuáticos de mayor complejidad. Por eso, mientras un socorrista de piscina suele cobrar entre 1.260 y 1.600 euros mensuales, un profesional destinado al servicio de playas puede alcanzar los 2.000 euros al mes en los municipios donde existen convenios más favorables o se aplican complementos específicos.

Las comunidades donde mejor se paga

Las mejores condiciones salariales suelen concentrarse en las regiones con una fuerte actividad turística en verano. Las comunidades donde los sueldos son más elevados son las siguientes:

Baleares . Por la actualización de su convenio autonómico.

. Por la actualización de su convenio autonómico. Cataluña . El convenio de playas mejora las retribuciones.

. El convenio de playas mejora las retribuciones. País Vasco .

. Comunidad Valenciana .

. Andalucía .

. Canarias.

Al mismo tiempo, existen diferencias entre municipios. Un ejemplo de ello es el caso reciente de los socorristas de Sant Antoni, en Ibiza, los cuales denunciaron cobrar entre 1.700 y 1.800 euros mensuales, una cantidad que aseguran situar por debajo del convenio balear. Lo anterior ha provocado quejas y dimisiones durante la temporada.

Su popularidad

El socorrismo continúa siendo una de las salidas laborales más populares durante los meses de verano, sobre todo para los más jóvenes. La oferta de empleo elevada y la necesidad de contratar personal cualificado hacen que cada verano numerosas personas obtengan la titulación para acceder a este trabajo. Un salario que puede variar debido a numerosos factores, pero los socorristas de playa siguen figurando entre los profesionales mejor pagados de su sector.