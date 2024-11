Un empleado de Lidl revela el secreto definitivo para comprar más barato

Con los precios de los alimentos todavía elevados, todos buscamos maneras de ahorrar en la cesta de la compra sin renunciar a la calidad de los alimentos. Aunque existen diversas estrategias, desde cupones de descuento hasta ofertas puntuales, a veces los mejores consejos vienen directamente de quienes conocen el supermercado desde dentro. Un empleado de Lidl, Cris Serna, ha compartido en redes sociales una serie de trucos que han sorprendido a muchos consumidores, revelando cuándo y cómo encontrar los mayores descuentos en productos frescos de Lidl. ¿Quieres descubrir cómo hacer tus compras semanales por menos? Aquí te contamos su estrategia.

Cris explica que los productos perecederos de Lidl, como carnes, pescados, quesos y yogures, reciben descuentos especiales que pueden llegar hasta el 50% cuando están a punto de caducar. Esto no sólo beneficia a los clientes al ofrecer alimentos a precios reducidos, sino que también ayuda a reducir el desperdicio de comida. Y aunque estas oportunidades están presentes a lo largo del día, hay un momento específico en el que es mucho más probable encontrarlas: las últimas horas antes del cierre o también, a primera hora dependiendo de cada tienda tal y como explica Serna en su vídeo que ya se ha hecho viral. Con este conocimiento, los compradores pueden organizar mejor su visita a Lidl para aprovechar al máximo cada euro. Pero el truco no termina ahí. Además de las pegatinas de descuento, existe una sección específica en Lidl donde se agrupan los productos que están a punto de caducar, lo que facilita la búsqueda para quienes desean comprar a precios rebajados. Este rincón reservado a las ofertas es una verdadera joya para quienes saben buscar, ya que permite encontrar alimentos frescos a precios muy competitivos. ¿Quieres saber cómo y cuándo encontrar estas pegatinas? Aquí te contamos todos los detalles del consejo de este empleado de Lidl.

Un empleado de Lidl revela secreto para comprar más barato

En redes sociales podemos encontrar infinidad de consejos para que la cesta de la compra no nos salga tan cara, sin embargo, los mejores los encontramos directamente en las cuentas de aquellos que trabajan en los supermercados. Es el caso de Cris Serna, conocido en TikTok como @zitowellness dado que además de ser responsable de tienda en Lidl, ofrece consejos sobre los mejores productos de esta cadena de supermercados, y mucho más.

Uno de sus vídeos más vistos tiene que ver con las ofertas de Lidl y en concreto, con aquellos productos que aparecen en tienda con una pegatina naranja. A la pregunta de una seguidora sobre a qué hora encontrar esas ofertas, Serna responde que es una «muy buena pregunta» ya que es precisamente a lo que él se dedica, es decir, colocar esas pegatinas que de alguna manera sirve para identificar el producto fresco o a punto de caducar por lo que se marca de forma especial y además con un 50% o un 30% de descuento.

De este modo, explica que si la fecha de consumo es para el día siguiente, el descuento aplicado es del 30%. Sin embargo, si el producto debe consumirse en el mismo día, el descuento sube hasta el 50%. Esta estrategia de Lidl permite a los clientes obtener productos frescos a un coste menor, maximizando el ahorro en cada compra.

El empleado explica además que las pegatinas naranjas están presentes en productos como carnes, pescados y lácteos, y son un recurso ideal para quienes buscan hacer una compra inteligente. Aprovechar estos descuentos no sólo permite reducir el coste de la cesta de la compra, sino también disfrutar de alimentos de calidad que, de otro modo, se venderían a precio completo. Con estos descuentos, Lidl busca beneficiar a sus clientes y, a la vez, reducir el desperdicio de alimentos, promoviendo un consumo más consciente.

La mejor hora para encontrar productos rebajados en Lidl

Para encontrar la mayor cantidad de productos con descuento, el empleado de Lidl recomienda acudir a la tienda en un horario específico: entre las 19:00 y las 19:30 horas, cuando se realiza el «control de frescura» en muchas tiendas, pero también señala que otras tiendas sacan las ofertas a primera hora de la mañana, de modo que aconseja también ir a primera hora o cuando abren la tienda.

La sección especial de productos con descuento

Además de las pegatinas naranjas, Lidl ha dispuesto una zona específica dentro de sus tiendas para los productos con descuento. Esta sección, ubicada en la zona de refrigerados, facilita la búsqueda para aquellos clientes que buscan productos rebajados sin necesidad de recorrer toda la tienda. Aquí se agrupan alimentos perecederos que están próximos a caducar, ofreciendo una segunda oportunidad de compra a un precio significativamente menor.

De este modo, se trata de un «rincón de ofertas» que no podemos dejar de visitar si queremos reducir el gasto semanal en alimentos frescos. De hecho tal y como explica el empleado en su vídeo, dado que su tienda abre por la mañana con las bandejas ya marcadas, se ha fijado en que muchas clientas acuden directamente a las neveras a buscar la carne más rebajada a primera hora.