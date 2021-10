Vuelve el atasco al SEPE, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos que se han quedado sin empleo o que solicitan algún tipo de prestación, como los ERTE. La decisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de no renovar a los 1.500 interinos que contrató como refuerzo para gestionar los ERTE y el aumento del paro en 2020 ha llevado de nuevo a este organismo a dar citas con dos meses de retraso en Madrid, Cataluña, Baleares y Navarra, según señalan fuentes de CSIF, central sindical más representativa de la institución.

«Estamos volviendo a dar citas con dos meses de retraso principalmente en zonas de Madrid, Cataluña, Baleares y Navarra, y eso no es bueno para los ciudadanos pero tampoco para los trabajadores ni para la imagen del SEPE. El 30 de septiembre fue el último día de 500 de los 1.500 trabajadores que se contrataron de refuerzo por los ERTE. Ya habían salido los primeros 500 en junio y el 31 de diciembre salen los otros 500. Ya les habíamos formado, vinieron sin saber cómo se trabajaba aquí, que no se aprende en un día, y cuando ya saben no se les renueva», se quejan estas fuentes.

A la reducción de la plantilla hay que sumar una nueva carga de trabajo extra por la renovación de los ERTE desde el 1 de octubre hasta el 28 de febrero, que obliga a las empresas a solicitar de nuevo esta figura para sus empleados y enviar la documentación otra vez al SEPE. Una nueva avalancha de trabajo que llega en un momento en el que hay menos plantilla y los trabajadores acumulan ya un cansancio importante.

Sin respuesta

Tanto es así, que las tres centrales sindicales del SEPE enviaron a finales de septiembre una carta a la ministra exigiendo una reunión con ella personalmente para que solucione de una vez por todas el déficit de trabajadores que sufre el organismo desde hace años. En los últimos diez años ha perdido 3.400 trabajadores. De momento, casi tres semanas después, la ministra de Podemos aún no ha respondido a la petición de los representantes de los trabajadores.

A esto hay que sumar lo que se tienen que jubilar, que en 2020 fueron unos 400 y cada año es una cifra similar. Esos puestos no se reponen -es otra de sus reivindicaciones- y, además, el Gobierno ha puesto muchas pegas cuando ha tenido que pagar las horas extraordinarias que han tenido que hacer los trabajadores hasta ahora para sacar el trabajo adelante. Unas horas extraordinarias que tendrán que volver a realizar para dar respuesta a la nueva avalancha de ERTE de estos primeros días de octubre. «Pero no sólo se trata de los ERTE. El SEPE trabaja con casi una decena de prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos», señalan desde el CSIF.

Mientras, el Gobierno deja tirados a los trabajadores del SEPE, presume de ser el Ejecutivo que más gasta de la historia de España. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado el presupuesto más despilfarrador, con incrementos de gasto en todas las partidas y fondos hasta para desmotivar el uso del coche privado.