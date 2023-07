Descubre si eres un derrochador según tu año de nacimiento: ¡los resultados te sorprenderán!

Los tiempos cambian, cada generación se enfrenta a un nuevo desafío y lo hace con una forma de actuar en concreto, descubre si eres un derrochador según tu año de nacimiento. La economía de cada generación cambia, movida por las necesidades que se generan. Si hace 20 años nos hubieran dicho que un teléfono cuesta más de un sueldo de un mes y todo el mundo no tiene, quizás nos hubiera parecido ciencia ficción. Ahora todo es posible y responde a un cambio generacional que quizás nos ha estado perjudicando más que beneficiando.

Eres un derrochador según tu año de nacimiento

Generación Z – Centennials (1997 a 2012) no pueden vivir sin su Apple. Han vivido la era tecnológica en primera persona y son unos adictos digitales. Las distintas crisis económicas a las que se han enfrentado y una sociedad con cada vez mayor dependencia a las herramientas digitales los convierten en unos consumistas de grandes raciones de tecnología.

Generación Y – Millenials (1981 a 1996) saben lo que es ahorrar. La generación de las familias más numerosas españolas, con 2 o hasta 4 hermanos. Han crecido con la ropa de sus hermanos y están acostumbrados a gestionar sus recursos. Son capaces de conseguir grandes ahorros y de incluso vivir con menos. Están acostumbrados a gestionar lo que tienen de forma eficiente.

Generación X (1965 a 1980) han podido disfrutar de una mayor estabilidad. Son una generación que ha tenido mayor suerte a la hora de conseguir un trabajo. Eso significa que han logrado una estabilidad antes de sus predecesores que les ha servido para poder ahorrar un poco más. Son grandes ahorradores que han hecho frente a las distintas crisis, casi sin darse cuenta.

Baby Boomers (1946 a 1964) no tienen grandes gastos por lo que todo lo que ganan prácticamente ha ido a parar al banco. Son los que tienen dos casas, una en la ciudad y otra en el pueblo y han podido crear familias numerosas sin demasiados esfuerzos. Las necesidades básicas de esta generación han sido las mínimas y eso se nota a la hora de conseguir ahorrar a final de mes. No está en lo que se gana, sino en lo que no se gasta lo que marca la diferencia.

Vivir con menos es lo que en definitiva ha creado generaciones más o menos ahorradoras o derrochadoras.