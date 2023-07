Cuidado si pagas con tarjeta en los supermercados. El Banco de España emite su comunicado más duro

El Banco de España emite comunicados con cierta frecuencia para realizar diferentes recomendaciones o aconsejar a la población en temas económicos, sobre todo en aquellos que son más habituales y que pueden formar parte del día a día de cualquier persona. Te contamos el serio aviso del Banco de España si vas a pagar con tarjeta en el supermercado para que no te lleves un disgusto cuando mires la cuenta… ¡toma nota!.

Esto debes vigilar al pagar con tarjeta en el supermercado

La pandemia de coronavirus cambió por completo la forma en la que pagamos nuestras compras, dejando de lado el efectivo en muchos casos para darle mayor protagonismo al pago con tarjeta y así evitar el contacto físico al realizar los pagos. Aunque las restricciones y recomendaciones por el Covid ya pasaron, el pago con tarjeta se ha mantenido como la opción más recomendada incluso para aquellos pagos rutinarios o pequeños que antes hacíamos en efectivo, como ir al súper o comprar el pan.

Ir al supermercado es una de las acciones más rutinarias para cualquier persona, ya que lo habitual es acudir al menos una vez por semana, e incluso hay quienes van todos los días para comprar el pan o los frescos del día. Con respecto a esta rutina, el Banco de España ha advertido de algo muy importante que hay que vigilar si vas a pagar con tarjeta en el supermercado para que no te lleves después un disgusto al ver tu cuenta.

Hemos normalizado tanto los pagos con tarjeta que muchas veces pagamos y no nos fijamos en la cantidad que nos están pasando, e incluso no recoger el ticket al no ser una compra importante, algo que debemos tener siempre por si surge un problema en el futuro, tanto con lo comprado como con la cantidad cobrada.

El aviso del Banco de España en este sentido se centra en mirar siempre la cantidad que nos van a cobrar, ya que puede haber un error y al ser cantidades pequeñas es posible que no tengas que meter el PIN para fijarte, por lo que si la persona que te cobra se equivoca al teclear y lo pagas, en el momento que revises tu cuenta verás que te han cobrado más de lo que tenías que pagar. Por supuesto, no se trata de cobros mayores con maldad, cualquier persona se puede equivocar al teclear, de hecho, es algo habitual, por eso hay que revisar siempre la cantidad antes de pasar la tarjeta o el reloj.