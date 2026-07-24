Los precios industriales han subido otro 7% en junio en comparación con el mismo mes de 2025, tras dispararse aún más los precios de las coquerías y el refino de petróleo en más de un 38%. Los efectos de la guerra en Irán siguen disparando la inflación del sector industrial que ya encadena cuatro meses seguidos de ascensos.

En cuanto a los suministros de luz y el gas, los precios tampoco paran de subir, en este caso hasta un 6,8%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es consecuencia directa de la subida de los precios de la producción de gas y la distribución por tubería de combustibles gaseosos, frente al descenso en el mismo mes de 2025.

No obstante, la tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general del 7% en el mes de junio es 3,5 puntos inferior a la registrada en mayo.

Estos mismos precios industriales subieron el pasado mes de mayo un agónico 10,5% para las empresas en relación al mismo mes de 2025, su mayor alza interanual desde diciembre de 2022. Dicha subida de la inflación industrial desde que comenzó 2026 se ha dado a niveles no vistos en algo más de tres años.

En cuanto a los bienes intermedios, en junio registraron una tasa anual del 6,6%, esto es, 0,6 puntos por encima de la de mayo, consecuencia del incremento de los precios de la producción de metales preciosos y de otros metales no férreos, que bajaron en junio del año pasado.

La tasa de variación anual del índice general sin energía aumentó dos décimas, hasta el 3,6%, y se situó 3,4 puntos por debajo de la del IPRI general.

En general, durante la primera mitad del año los precios industriales se han disparado un 6,7% de media, elevándose los de coquerías y refino de petróleo un 40,7% y los de la industria química, un 17,3%. De su lado, en junio la tasa de variación mensual del IPRI general fue del 0,0%.

La inflación ahoga a las comunidades

Ese mismo Índice de Precios Industriales (IPRI) registró subidas en todas las comunidades autónomas en junio, según apunta Estadística. Las tasas más altas se dieron en Andalucía (14%), Región de Murcia (11,8%) y Castilla-La Mancha (9,8%). Por su parte, Comunidad Foral de Navarra (1,7%), Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%) presentaron los menores aumentos.

Madrid, por debajo de la media nacional

En el caso de la Comunidad de Madrid, los precios industriales subieron un 6,1% en junio en relación al mismo mes de 2025, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 7%.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en lo que va de año, los precios industriales acumulan una bajada del 2,7% en la región madrileña.

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación con respecto al año anterior son: un aumento del 2,8% para los bienes de consumo -un incremento del 8,1% para los duraderos y del 2,6% para los no duraderos-, una subida del 2,5% para los bienes de equipo, del 4,7% para los bienes intermedios y del 8% para la energía.