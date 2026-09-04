Hereu coloca a un asesor de su gabinete como consejero de Turismo en Miami pese a su escasa experiencia

El ministerio de Industria y Turismo ha nombrado a Jesús Adrián Delgado Padilla, asesor del gabinete del ministro Jordi Hereu, nuevo consejero de Turismo de España en Miami pese a que su experiencia conocida en el sector turístico se limita fundamentalmente a poco más de un año trabajando para el propio ministro. De hecho, la noticia no es sólo el nombramiento en sí mismo, sino que ese nombramiento podría ser recurrido, por lo que consideran «una colocación a dedo». «Estamos estudiando el caso», apuntan a OKDIARIO, «pero recurriremos lo que a todas luces vemos con un enchufe en un puesto de alta responsabilidad».

Delgado fue uno de los cuatro funcionarios seleccionados para ocupar las consejerías españolas de Turismo en Londres, París, Miami y São Paulo, según la resolución publicada el pasado 21 de julio en el Boletín Oficial del Estado.

El funcionario cumple los requisitos formales establecidos en la convocatoria para poder optar al puesto. La cuestión está, sin embargo, en los méritos utilizados para adjudicar una de las codiciadas plazas de Turismo en el extranjero.

Las propias bases establecían entre los elementos que debía valorar la Comisión Técnica los servicios prestados, la formación y experiencia relacionada con las competencias de la Secretaría de Estado de Turismo, la «idoneidad, preparación técnica y profesional» y, específicamente, «la experiencia en la Administración Turística del Estado».

La trayectoria turística conocida de Delgado es considerablemente más corta que la de otros funcionarios que tradicionalmente acceden a estos destinos. De hecho, la propia Turespaña reconoce esta circunstancia en la nota de prensa con la que anunció su nombramiento. El organismo dependiente del ministerio asegura que Delgado «tiene experiencia reciente en el sector turístico».

Un año trabajando para Hereu

Esa experiencia reciente procede fundamentalmente de su paso por el gabinete del propio Jordi Hereu.

Delgado ocupaba desde marzo de 2025 un puesto como asesor relacionado con Turismo. Cuando su candidatura fue valorada, alrededor de junio de 2026, acumulaba por tanto aproximadamente un año y tres meses desempeñando esas funciones.

Turespaña destaca que durante este periodo desarrolló «relaciones institucionales de alto nivel con operadores turísticos nacionales e internacionales».

El organismo menciona además como mérito internacional su anterior etapa como secretario general de Educación de la Embajada de España en México. Se trata de experiencia dentro de la Administración española en el extranjero, pero vinculada al ámbito educativo y no específicamente al sector turístico.

La limitada trayectoria turística resulta especialmente llamativa cuando se observan los perfiles seleccionados en la misma convocatoria para las restantes oficinas.

José Manuel de Juan, por ejemplo, había dirigido las oficinas españolas de Turismo de Nueva York, Toronto, Dublín y Oslo. Isabel Alonso había dirigido la Consejería de Turismo de España en México. Natalia Briales había estado al frente de la oficina española de Turismo en Lisboa y posteriormente había ocupado responsabilidades directamente relacionadas con el turismo dentro de Turespaña.

Del gabinete a SEGITTUR y Miami

La plaza de Miami supone además un nuevo salto profesional para Delgado desde su incorporación al círculo de colaboradores del ministro.

Antes de obtener este destino, Delgado había accedido también al Consejo de Administración de SEGITTUR, empresa pública dependiente del ministerio de Industria y Turismo especializada en innovación y tecnologías aplicadas al sector turístico.

La propia SEGITTUR identifica a Delgado como vocal de su consejo de administración y miembro del gabinete del ministro.

Su trayectoria reciente dibuja así una rápida progresión dentro de organismos vinculados al departamento que dirige Hereu: entró en el gabinete ministerial en marzo de 2025, posteriormente pasó por el consejo de administración de SEGITTUR y poco más de un año después consiguió la Consejería de Turismo de España en Miami.

Las consejerías españolas de Turismo en el extranjero son destinos especialmente demandados dentro de la Administración. Los nombramientos tienen una duración inicial de tres años, que puede ampliarse posteriormente durante otros dos.

El nombramiento ha generado malestar entre funcionarios de Turespaña y del ministerio, según fuentes conocedoras del proceso, que cuestionan que una plaza de estas características haya recaído en un integrante del gabinete de Hereu con una experiencia turística mucho más reciente que la habitual entre quienes ocupan las consejerías españolas en el exterior.