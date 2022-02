Cuidar de nuestra piel es imprescindible para tener un aspecto saludable y es que no hay nada mejor que seguir una buena rutina de skincare que nos ayude a mantener a raya las arrugas, los poros y las marcas del paso del tiempo. Y para ello los productos de cosmética de Mercadona son todo un reclamo. Su calidad y sus precios hace que sean una de las opciones más valoradas por el consumidor, además de la gran variedad de productos que podemos encontrar en las estanterías de la sección de Deliplus, un catálogo que supera con creces el de otros establecimientos similares.

Desde hace ya varios años, Mercadona ha puesto patas arriba el mundo de la cosmética al ofrecer cremas, sérums y otros productos de cuidado facial a un precio increíble. Y lo mejor de todo es que, a pesar de que sus precios son muy competitivos, siempre intentan ajustarlos más, como es el caso de la crema mágica de Mercadona que todo el mundo busca.

¿Quieres saber cuál es esta crema mágica del supermercado de Juan Roig que necesitas tener en tu neceser? Pues te lo contamos a continuación, ¡no te lo pierdas!

La crema de Mercadona que querrás en tu neceser

Se trata de la Recarga Refill de la crema hidratante Prevent Age Skin ideal para pieles normales, mixtas y grasas. Tiene una textura muy ligera y una rápida absorción, perfecta para este tipo de pieles. Está formulada con ingredientes hidratantes y protectores de la barrera cutánea para poder favorecer la ralentización de los efectos producidos por el estrés ambiental y por la edad, algo cada vez más habitual. Dejará tu piel con una sensación de confort e hidratación que te encantará mientras que mejora su elasticidad y flexibilidad.

Esta crema hidratante destaca por su contenido en Rosa Alpina, una planta extremadamente resistente, típica de los Alpes Suizos, con propiedades hidratantes protectoras. También contiene brotes de trigo sarraceno, vitaminas, aminoácidos y otros agentes antioxidantes.

Es apta tanto para aplicar por la noche como por la mañana, por lo que no necesitarás tener varias cremas en tu tocador, con una sola te bastará. Eso sí, si tu piel necesita una hidratación extra por tenerla seca, esta no será la mejor opción para ti ya que es posible que te quedes corto de hidratación. Pero no te preocupes, en Mercadona seguro que encuentras la crema que necesitas.

Ahora bien, ¿Cuál es su precio? El precio de la crema original, es decir, de la opción con el bote de cristal y las letras grabadas, es de 7,50 euros, pero la recarga tiene un precio mucho más económico, ¡tan sólo 3,50 euros! Es la mejor opción si ya tienes el bote de la crema y es que tan sólo tendrás que sacar el que ya está gastado e introducir el nuevo.

Esto, además de servirnos para ahorrar algo de dinero en la compra, también es una de las mejores opciones para ayudar a cuidar el medioambiente y es que estaremos reduciendo el uso de cristales en un gran porcentaje.