El coste de producción del aceite de oliva supera ya los 8,7 €/litro al desplomarse un 50% la recolección

El coste de producción del aceite de oliva virgen extra supera ya los ocho euros el kilo, esto supone que los gastos necesarios para producir un litro de aceite alcanzan los 8,72 euros en España. Este importante aumento del coste se debe a que este año ha habido una drástica reducción de producción de aceituna, como consecuencia de la sequía y otros factores. Además, también hay que sumar que se ha disparado el precio de la energía, los combustibles, los fitosanitarios y los abonos, así como el importante incremento del coste de recolección.

No obstante, el sector productor «no pide que el aceite de oliva alcance ese precio para cubrir los costes, sino que se tenga en cuenta desde las administraciones la situación límite que viven los olivareros», comentan desde COAG – Andalucía (Coordinadora de Organizaciones Agrarias). En este sentido, los olivareros temen que «los altos precios del aceite de oliva provoquen que los consumidores empiecen a comprar otros aceites que ahora mismo son más económicos y que luego sea imposible recuperar esas ventas».

Según la organización, ahora el precio en origen sobrepasa los cinco euros en el caso del kilo de virgen extra, «pero parece que se ha olvidado que durante años no alcanzaba ni siquiera los 2,5 euros en origen».

El sector olivarero defiende que las grandes oscilaciones de producción, propias del olivar, donde se alternan años de grandes producciones con otras menores o escasas, «no pueden ser utilizadas permanentemente como medida de presión a la baja del precio del aceite de oliva». Desde la organización piden: «Necesitamos medidas como la de la autorregulación, de forma que los años con mayores producciones se pueda reservar aceite para las siguientes, eliminando los llamados dientes de sierra en el precio del aceite».

Caída de la producción

La producción de aceituna ha caído más de un 50% en la campaña 2022-2023. En concreto, se prevé que se recojan en torno a un millón de toneladas de este fruto en España; mientras que en la campaña 2021-2022 se recolectaron 1,5 millones de toneladas.

«Esta campaña ha habido una caída muy importante de la producción de aceituna con respecto al año pasado debido principalmente a la situación de sequía, las altas temperaturas, la falta de lluvia y a que los pantanos están en mínimos, por lo que no se permite regar», explica a OKDIARIO desde la cooperativa agroalimentaria Dcoop.

No obstante, la situación no es igual en todas las regiones de España. En Jaén, una de las zonas con mayor producción del país, se prevé un desplome mayor que en otras zonas, mientras que en Málaga la caída no será tan importante porque la primavera fue más lluviosa.

Baja la venta

La venta de aceite de oliva cayó un 1,3% en tasa interanual en 2022, situándose en 305,31 millones de litros. Mientras que en los tres primeros meses de la actual campaña -entre octubre y diciembre- descendió un 4,4%, según los datos de las empresas adheridas a la Asociación Nacional de Industriales, Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac).

En el último trimestre del año pasado, la venta de aceite de oliva virgen extra descendió un 4,7% respecto al mismo periodo de la campaña anterior, situándose en 31 millones de litros. Por su parte, las de aceite de oliva virgen cayeron un 10,3% en tasa interanual en ese periodo, con un total de 7,26 millones de litros; las de «intenso» se redujeron un 23,9%, con 8,58 millones; y las de «suave» se mantuvieron en niveles similares a los de los tres primeros meses de la anterior campaña, con unos 26,91 millones.