El Corte Inglés lanza descuentazos para la vuelta al cole: colas tremendas para reservar

El Corte Inglés lanza descuentazos para la vuelta al cole. ¿Tienes hijos en edad escolar? Puede que todavía estén disfrutando de sus vacaciones de verano, pero lo cierto es que a estas alturas del mes de agosto, lo que hacen todos los padres y madres es comenzar a pensar en la vuelta al cole de sus hijos, que además este año se presenta como una de las más caras. Tal y como ya os explicamos días atrás, el coste medio de la compra de material escolar y todo lo necesario para la vuelta al cole, costará a las familias unos 491 euros por niño (según datos del portal Idealo), lo que supone un incremento de más del 30% desde la pandemia.

Ante esta situación, cuando llega la última semana de agosto y vemos como las tiendas comienzan a poner sus ofertas para la vuelta al cole, es el momento ideal para hacer la lista de todo lo que necesitamos y de este modo poder ajustar al máximo el presupuesto. Pero si además quieres saber dónde puedes encontrar las mejores ofertas en lo que se refiere a la calidad-precio de lo que compres para que tus hijos vuelvan a clase, no puedes perderte lo que ahora te recomendamos , ya que hemos visto como El Corte Inglés lanza descuentazos para la vuelta al cole, tanto en ropa, como en uniformes, material escolar, agendas, mochilas y mucho más de modo que ha provocado la locura entre sus clientes que no dudan en hacer allí sus compras. Descuentos que en algunos casos llegan hasta el 60 o 70% y además ofertas de 3×2, descuentos en la segunda unidad o vales con un 10% de descuento para futuras compras.

Septiembre está a la vuelta de la esquina, y con él, la inevitable vuelta al cole. Una situación que puede llegar a ser bastante estresante, si tenemos en cuenta el gasto que esto supone para las familias. Sin embargo, no todo son malas noticias para los padres que deben preparar a sus pequeños para el inicio del curso escolar. El Corte Inglés, como cada año, se convierte en la tienda por excelencia para afrontar este momento crucial. No sólo porque en sus tiendas encontramos los uniformes de muchos colegios, sino también porque este gigante del comercio ha lanzado unos descuentazos que te van a dejar con la boca abierta.

Imagínate esta escena: una marea de padres y madres organizados en largas colas que serpentean entre los pasillos de El Corte Inglés, esperando pacientemente para aprovechar las ofertas irresistibles que la tienda ofrece este año. ¿El motivo? Descuentos de hasta el 70% en moda infantil, material escolar, calzado deportivo, mochilas y todo lo que necesitas para que la vuelta al cole sea lo más llevadera posible, al menos en lo que a tu bolsillo se refiere.

Moda infantil desde 9,99 euros

El Corte Inglés se ha puesto las pilas con su oferta de moda infantil. Desde sudaderas a pantalones vaqueros, aquí podrás equipar a tus hijos de pies a cabeza sin quedarte en números rojos, además puedes reservar también los uniformes (en el caso de que los niños tengan que llevarlo) con un 10% de descuento para futuras compras.

Y en cuanto a la moda en generala, uno de los productos estrella de este año es la Sudadera polar Kids El Corte Inglés, que originalmente tenía un precio de 12,99 €, pero que ahora puedes conseguir por tan solo 9,99 €. Esta sudadera, de color crudo con estampado, es perfecta para mantener a los pequeños abrigados durante los primeros días de frío. Además, la tela es suave al tacto y tiene un diseño que combina con todo, ¡así que es una compra segura!

Pero no es la única joya en oferta. Las niñas también pueden ir a la última moda gracias al Pantalón vaquero Skinny fit de la marca name it. ¿El precio original? 29,99 €. ¿El precio ahora? 14,99 €. ¡Un 50% de descuento! Este pantalón de mezclilla azul no solo es elegante, sino que también es cómodo y resistente, ideal para el uso diario en el colegio.

Calzado deportivo con grandes descuentos y por menos de 10 euros

Sabemos que una parte esencial de la vestimenta escolar son las zapatillas deportivas. Los niños las usan para correr, saltar y jugar, tanto en las clases de educación física como en el recreo, y por supuesto, necesitan unas zapatillas que resistan todo eso… y más. Este año, El Corte Inglés ha tirado la casa por la ventana con sus ofertas en calzado deportivo.

Por ejemplo, puedes encontrar diferentes modelos de Nike con un 50% de descuento. Sí, has leído bien. ¿Quién puede resistirse a unas Nike a mitad de precio? Y si buscas algo más asequible pero igualmente de buena calidad, las zapatillas Boomerang están disponibles por solo 9,99 €. Este precio es prácticamente un regalo, y además, son cómodas, duraderas y se adaptan a cualquier uniforme escolar.

Mochilas y material escolar

La vuelta al cole no estaría completa sin las mochilas y el material escolar. El Corte Inglés no solo ha bajado los precios, sino que además te regala un 10% para futuras compras al adquirir mochilas y material escolar. Así que además de llevarte productos de calidad, tienes un incentivo extra para seguir comprando con ellos.

Si estás buscando mochilas resistentes y con diseño, te presentamos dos opciones que están arrasando:

La Mochila Gabol BALL de fútbol, ideal para los pequeños aficionados del deporte rey. Esta mochila cuesta 36,99 € y está fabricada con materiales de alta calidad, resistentes al agua y libres de PVC. Tiene una espalda ergonómica de rejilla acolchada, lo que permite que el peso se distribuya mejor y resulte más cómoda de llevar. Además, cuenta con una base acolchada con refuerzo, perfecta para proteger los libros y cuadernos de los niños más traviesos.

La Mochila Gabol RAINBOW con unicornio, perfecta para los niños y niñas que buscan un toque de fantasía en su día a día. Con un precio de 24,99 €, esta mochila es también resistente al agua y está fabricada con un tejido de alta densidad. Como su hermana mayor, tiene una espalda acolchada para mayor confort y un identificador para que no se pierda.

Y no olvidemos las promociones en el resto del material escolar: lápices, colores, libretas… ¡Todo lo que necesitan tus hijos! El Corte Inglés ha implementado ofertas de 3×2 en muchos productos y descuentos del 50% en la segunda unidad. Esto significa que podrás ahorrar significativamente al comprar esos útiles que parecen multiplicarse por arte de magia en la lista de necesidades escolares.

Y por supuesto, los uniformes y los libros de texto

No podemos hablar de El Corte Inglés sin mencionar los uniformes escolares. Cada año, sus tiendas son el lugar preferido para los padres que buscan uniformes de calidad para sus hijos. Desde polos hasta faldas y pantalones, la tienda ofrece una amplia gama de prendas que cumplen con los códigos de vestimenta de muchos colegios en toda España. Y, por supuesto, todo ello a precios competitivos y con la garantía de calidad de una marca que lleva décadas siendo el referente para las familias.

Y no nos olvidamos tampoco de los libros de texto. Puedes buscarlos por el ISBN o hacer una foto de la lista en la web de El Corte Inglés, ver cuáles están disponibles y reservarlos para ir a buscarlos o que te los envíen, logrando además un 10% de descuento para futuras compras.