Las gafas de sol son un elemento imprescindible en época de verano, pero lo cierto es que también vienen muy bien el resto del año, siempre que haya sol, por poco que sea, es recomendable proteger la vista de él. Hoy te mostramos los descuentos más alucinantes en gafas de sol en El Corte Inglés, muy interesantes para proteger tus ojos de los rayos solares.

El Corte Inglés lleva varias semanas que tira la casa por la ventana con diferentes ofertas y promociones que garantizan descuentos increíbles en multitud de artículos, sin duda ideales para ir pensando en los regalos de Navidad o, por qué no, para darte un capricho y comprarte eso que siempre has querido pero no te lo podías permitir a su precio original.

Gafas de sol en El Corte Inglés a precios de risa

El Corte Inglés tiene activa actualmente la campaña 8 Días de Oro, con descuentos increíbles en diferentes secciones, aunque ahora nos vamos a centrar en los que puedes disfrutar en gafas de sol. Marcas como Adidas, Arnette, Hawkers, Nautica, Lacoste, Polaroid, Starlite, Tom Ford, Timberland, Tommy Jeans o Vogue.

El increíble descuento del 30% en gafas de sol en El Corte Inglés hace que sea sin duda una ocasión de oro para renovar las tuyas, ya que podrás llevarte muy buenas marcas por precios como, por ejemplo, unas Hawkers por menos de 30 euros… ¡todo un chollazo que hay que aprovechar!.

En cuanto a los precios en general de todas las gafas de sol en El Corte Inglés con estos descuentazos, por 27€ ya hay unos cuantos diseños que te puedes llevar en diferentes marcas. Las más caras son algunos diseños de Tom Ford que tienen un precio final de 217€, puede parecer mucho dinero pero con ese 30% tenían un precio original de 310€, por lo que es una rebaja increíble que merece la pena aprovechar.

Si quieres tener una buena previsión y aprovechar estos descuentos para conseguir las mejores gafas de sol para el próximo verano, date prisa antes de que acaben los 8 Días de Oro de El Corte Inglés para lograrlo.