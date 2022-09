Las Converse blancas, al mejor precio en El Corte Inglés: es este modelo y están arrasando

Hay calzado deportivo que se diseña específicamente para vestir con estilo y no para hacer deporte, firmas que saben que es un tipo de calzado que triunfa y no dudan en hacerlo pero de forma que se puedan combinar con diferentes looks sin perder nada de estilo… y vaya si lo consiguen. Hoy te mostramos unas Converse blancas que están arrasando en ventas y que El Corte Inglés ha puesto al mejor precio para que la vuelta al cole y a la rutina sea con la mayor comodidad y el mayor estilo, ¡no te quedes sin las tuyas!.

Converse es una de las firmas de calzado deportivo más famosas del mundo, y con mayor prestigio, sin duda una de esas marcas de las que todo el mundo quiere tener al menos un par de deportivas ya que son inconfundibles. En El Corte Inglés puedes encontrar una amplia variedad de calzado Converse para todas las edades, diferentes estilos y colores para que elijas el que mejor te puede ir en cada caso.

Las Converse blancas, al mejor precio en El Corte Inglés

Se trata de las Zapatillas casual de niños Chuck Taylor All Star Leather Converse, las míticas zapatillas de esta marca en un modelo con color blanco que es perfecto para que la vuelta al cole sea cómoda y con muchísimo estilo. Con un precio de 50€, El Corte Inglés te regala además un 10% para gastar en artículos para la Vuelta al Cole, por lo que el chollazo es completo y sin duda merece la pena aprovecharlo.

Estas Converse blancas son de corte bajo, ideales para los peques, con costuras y repuntes suavizadas para que puedan tener la mayor comodidad por mucho que corran y salten de aquí para allá durante horas. Estas deportivas son todo un clásico en Converse, mejoradas en este caso con detalles también blancos, como una etiqueta All Star tejida en la lengüeta o la entresuela de goma también en un blanco impoluto.

Entre los detalles más destacables de estas zapatillas están que tienen la parte superior de piel, diseño en blanco para lograr un look sofisticado, plantilla SmartFOAM que reconoce la forma y se adapta al pie para proporcionar mayor comodidad y elementos de diseño clásicos y claramente reconocibles, especialmente por los seguidores de esta marca. También tienen detalles como puntera redonda o cierre de cordones.

En cuanto a los materiales empleados para su fabricación, tanto el exterior como el interior es de piel, mientras que la suela es de goma y el forro también de piel. La plantilla es de otros materiales no especificados en la ficha de estas Converse blancas de El Corte Inglés.