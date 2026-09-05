Parfois tiene el bolso que está conquistando a las amantes de la moda: elegante, muy práctico y con acabado efecto ante

El otoño está a la vuelta de la esquina y, aunque las temperaturas todavía no inviten a sacar las chaquetas del armario, sí empiezan a apetecer esos pequeños cambios que anuncian la nueva temporada. Unos zapatos nuevos, como estos mocasines de Parfois con efecto animal print, algún jersey fino y, por supuesto, un bolso que podamos estrenar ya y seguir llevando durante los próximos meses. Y precisamente en Parfois encontramos uno que encaja especialmente bien en ese cambio de armario: un shopper de piel, grande y flexible, con acabado aterciopelado y disponible en marrón, burdeos y naranja.

El modelo cuesta 99,99 euros y su aspecto recuerda a los bolsos de ante que cada otoño regresan a las colecciones. En este caso, sin embargo, el exterior está confeccionado en 100% piel de vacuno. A eso se suma un formato XL de 45 x 25 x 17 centímetros que es perfecto para el nuevo curso ya que ofrece espacio suficiente para convertirlo en un bolso de diario. En él te cabe de todo ya sea que lo uses para ir a la oficina, a la universidad o incluso, de compras.

Parfois tiene el bolso que está conquistando a las amantes de la moda

El marrón cobra especial protagonismo cuando termina el verano y en este shopper gana todavía más presencia gracias al acabado de la piel. Su superficie aterciopelada hace además que el tono resulte más profundo y le da ese aspecto que inevitablemente recuerda al ante. Con este modelo, la firma se apunta a la tendencia por los bolsos grandes, con una silueta rectangular y flexible. El modelo cuenta con dos asas fijas de 25 centímetros así como colgante terminada en un mosquetón metálico y tiene también un mosquetón como cierre principal. Y a los lados vemos que tiene bolsillos exteriores, muy prácticos para guardar aquello que queremos tener más a mano.

Marrón, burdeos o naranja

Aunque el diseño no cambia, el resultado es bastante diferente dependiendo del color elegido. El marrón es quizá el más fácil de imaginar dentro de un armario de otoño. Funciona con blanco, beige, denim, verde oscuro, negro o prendas en tonos crudos. Ahora puede acompañar a unos vaqueros y una camisa y, cuando bajen las temperaturas, combinarse con una gabardina, una americana o prendas de punto.

El burdeos ofrece algo más de color sin perder ese punto elegante. Es fácil llevarlo con gris, camel, azul marino, negro e incluso con otros tonos de marrón. Y para quienes prefieran que el bolso tenga más presencia está el naranja, una tonalidad cálida que puede funcionar especialmente bien cuando el resto del conjunto se mantiene sencillo.

Un shopper grande y con espacio para organizarlo todo

Que los bolsos grandes hayan recuperado terreno tiene una ventaja evidente: ya no hace falta elegir entre llevar el neceser, las gafas, la agenda o cualquier otra cosa que podamos necesitar durante el día. Este modelo mide 45 centímetros de largo, 25 de alto y 17 de ancho. De hecho, Parfois lo incluye también dentro de su selección de bolsos para portátil, lo que da una idea de su capacidad.

Pero en un shopper grande no basta con tener espacio. Si todo termina en un único compartimento, encontrar las llaves puede convertirse en una pequeña odisea. Por eso resulta interesante su distribución interior. El bolso está forrado y cuenta con un bolsillo interior. En la zona central incorpora además un compartimento independiente con cierre de cremallera, que permite separar y proteger algunos objetos del resto del contenido. Los bolsillos laterales exteriores añaden otros dos espacios de acceso rápido sin modificar demasiado la estética del bolso.

De la oficina a un look de fin de semana

Su tamaño permite utilizarlo para trabajar sin que tenga apariencia de bolso puramente profesional. La versión marrón, por ejemplo, puede llevarse con pantalones de pinzas y americana, pero también con vaqueros rectos, camisa y mocasines. Más adelante será fácil combinarlo con un abrigo largo, botas o jerséis de punto. El acabado aterciopelado de la piel funciona especialmente bien con las texturas que solemos recuperar cuando llega el frío.

El burdeos puede servir para introducir color en un conjunto gris, negro o camel, mientras que el naranja tiene suficiente fuerza como para convertirse en el punto protagonista de un estilismo de básicos.

Ese carácter versátil es importante en un bolso de 99,99 euros, un precio que lo sitúa por encima de otras propuestas de Parfois. La explicación está también en sus materiales: el exterior es 100% piel de vacuno, mientras que el forro está confeccionado en poliéster. Su diseño tampoco depende de una tendencia demasiado concreta. El formato shopper, los colores otoñales y la ausencia de grandes adornos permiten utilizarlo más allá de una única temporada.

Y quizá septiembre sea uno de los mejores momentos para estrenarlo. Todavía queda verano por delante, pero las nuevas colecciones ya empiezan a llenarse de marrones, burdeos y accesorios que hacen pensar inevitablemente en el otoño. Este shopper de Parfois permite adelantarse al cambio de armario con un bolso que podemos empezar a llevar desde ahora.