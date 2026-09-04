Mientras Zara y Mango preparan los suyos Parfois ya tiene en tienda los mocasines de animal print que todas las estilistas llevan fichando

La nueva temporada de otoño ya comienza a verse en todas las tiendas y aunque chaquetas y los primeros jerséis parecen ser protagonistas, cuando se trata de calzado, el mocasín parece que vuelve a imponerse este año. Durante el verano seguro que habrás llevado los zapatos planos de rejilla que han sido tendencia, pero estos dejan paso ahora a una nueva moda, que pasa por estampados que siempre vuelven como el animal print. De este modo, si deseas llevar el auténtico zapato must have de este otoño, nada como elegir los mocasines de animal print de Parfois que todas las estilistas llevan fichando.

Si te das una vuelta estos días por las principales tiendas de moda, no sólo las de Inditex, te darás cuenta de que los mocasines de ante y terciopelo están en todas ellas siendo una de las tendencias imprescindibles este otoño, pero sí o sí, Parfois les ha dado una vuelta con un modelo que ya está arrasando tanto en sus tiendas físicas, como en la tienda online. Un mocasín de piel con el estampado de leopardo que tantas veces hemos llevado en vestidos o blusas y que ahora llega también a este tipo de calzado tan cómodo y versátil ya que nos combina con todo. Y lo mejor, el precio y sobre todo que está disponible en una amplia variedad de números desde el 36 hasta el 41.

Parfois ya tiene en tienda los mocasines de animal print que son tendencia

Lo primero que llama la atención es, evidentemente, el estampado. Parfois apuesta por el clásico leopardo en tonos marrones y negros, pero lo hace sobre piel de vacuno con pelo, lo que consigue que el acabado sea mucho más especial. A esto se suma el pequeño lazo negro del empeine, que rompe ligeramente con el estampado y le da ese aire entre clásico y desenfadado que hace que podamos llevarlos de muchas maneras.

También tienen la puntera ovalada y las costuras marcadas, dos detalles muy propios del mocasín tradicional. La suela es baja, de poliuretano termoplástico, así que no tenemos que aguantar plataformas o tacones que resten protagonismo al estampado o que hacen que llevarlos todo el día sea incómodo. Además, el modelo incorpora una plantilla acolchada lo que los convierte en ese zapato al que siempre acabas recurriendo cuando quieres ir cómodo y con estilo. Es decir, es el zapato que fácilmente te imaginas con tus nuevos looks de otoño. Porque, aunque el leopardo pueda parecer complicado a primera vista, en realidad funciona casi como un neutro cuando se combina con prendas sencillas.

Cómo combinar los mocasines de leopardo de Parfois

Unos vaqueros rectos, una camiseta blanca y una americana negra son suficientes para llevarlos sin necesidad de añadir mucho más. El zapato se convierte automáticamente en la pieza que levanta todo el conjunto y hace que un look bastante básico parezca mucho más pensado. Con pantalones negros funcionan todavía mejor. Podemos añadir un jersey de punto fino en crudo, beige o camel y dejar que el estampado sea el único elemento llamativo. Y cuando empiecen a bajar las temperaturas, un abrigo largo marrón o una gabardina completan uno de esos estilismos que sirven prácticamente para cualquier día de otoño.

Pero tampoco hay que limitar los mocasines a los pantalones. Con una falda midi negra y calcetines a la vista pueden quedar ideales, especialmente cuando llegue ese momento del año en el que todavía no hace suficiente frío para las botas. Incluso con un vestido sencillo permiten seguir aprovechando algunas prendas de entretiempo unas semanas más. Y si eres de las que se atreve a mezclar tendencias, los puedes llevar con unos vaqueros de corte ancho y una camisa masculina, dejando que asomen bajo el bajo del pantalón. El estampado aporta justo ese punto diferente sin tener que recurrir a demasiados accesorios.

Un mocasín de piel por menos de 50 euros

Otro de sus puntos fuertes está en el material. El corte exterior está confeccionado en 100% piel de vacuno, mientras que el forro combina poliéster y poliuretano. Tanto la plantilla como la suela están realizadas con materiales sintéticos. Su precio es de 49,99 euros, y están además disponibles en tallas que van desde la 36 hasta la 41.

Un modelo de zapato que llama la atención por sí solo, pero que bien combinado puede elevar muchísimo cualquier estilismo y ese es parte de su atractivo, ya que conservan la forma de uno de los zapatos más clásicos del armario, pero el leopardo hace que no tengan absolutamente nada de aburridos. Puedes llevarlos con prendas que ya tienes, desde unos simples vaqueros hasta un pantalón de vestir, y conseguir que el conjunto cambie sólo con los zapatos. Así, tras un verano dominado por bailarinas, sandalias y zapatos de rejilla, el mocasín vuelve a pedir sitio en el zapatero. Y si el animal print va a regresar una temporada más, los de Parfois por 49,99 euros son una forma bastante fácil de adelantarse al otoño sin tener que esperar a que llegue el frío.