Colas kilométricas en Lidl por las zapatillas de deporte para mujer más cómodas que han puesto a la venta y que vuelan de las estanterías

Lidl vuelve a apostar por uno de esos productos que suelen funcionar bien cuando llegan a tienda y más ahora que estamos en verano. Se trata de las zapatillas deportivas básicas, cómodas y con un precio muy ajustado. En esta ocasión, la cadena ha puesto a la venta un modelo de la marca Crivit por 13,99 euros que está llamando la atención por su combinación de diseño sencillo y características pensadas para el uso diario.

No es la primera vez que ocurre algo así. Este tipo de calzado suele tener buena acogida porque responde a lo que muchos buscan: unas zapatillas prácticas, ligeras y que no obliguen a hacer un gran desembolso. En este caso, además, se suma un elemento clave que suele marcar la diferencia, como es la plantilla con Memory Foam, pensada para mejorar la comodidad al caminar. A partir de ahí, lo interesante está en los detalles ya que si bien no se trata de un modelo técnico para entrenamiento intensivo, sí que las podemos usar como unas zapatillas pensadas para el día a día, pasear en vacaciones o para actividades suaves.

Colas kilométricas en Lidl por sus nuevas zapatillas de deporte

El modelo que ha puesto a la venta Lidl apuesta por un diseño bastante discreto, disponible en color negro o en combinación blanco y verde, lo que facilita que encaje con distintos estilos. No se trata de unas zapatillas que tengan elementos especialmente llamativos, pero sí una estética funcional que prioriza la comodidad frente a lo visual.

El material exterior es de punto transpirable, algo importante sobre todo ahora en estos meses de calor o para quienes pasan muchas horas con el calzado puesto. Este tipo de tejido permite que el pie respire mejor y evita la sensación de exceso de humedad, un punto clave en zapatillas de uso prolongado. Además, incorpora un tirador trasero que facilita el calzado, un detalle sencillo pero práctico que suele valorarse más de lo que parece en el día a día y que de hecho, es tendencia en muchas otras marcas de modo que Lidl apuesta también por ello y sin duda, acierta. Son pequeños elementos que no destacan a primera vista, pero que terminan marcando la diferencia en el uso real.

La comodidad de la plantilla con Memory Foam

Uno de los aspectos más destacados de estas zapatillas es la incorporación de una plantilla con Memory Foam. Este tipo de material se adapta a la forma del pie, lo que ayuda a repartir mejor el peso y a reducir la presión en determinadas zonas. En la práctica, esto se traduce en una sensación más cómoda al caminar, especialmente en trayectos largos o en jornadas en las que se pasa mucho tiempo de pie. No convierte el calzado en técnico, pero sí mejora claramente la experiencia frente a modelos más básicos sin este tipo de refuerzo.

Además, la plantilla es extraíble, lo que permite cambiarla por otra en caso necesario o facilitar la ventilación del interior. Es un detalle que suele encontrarse en modelos de gama superior y que aquí se incluye dentro de un precio bastante ajustado.

Suela ligera y amortiguación suficiente para el día a día

En cuanto a la base del calzado, estas zapatillas de Lidl combinan una suela de TPR con una entresuela de EVA, una mezcla bastante habitual en este tipo de modelos. La EVA aporta amortiguación y ligereza, mientras que el TPR ayuda a mejorar la resistencia y el agarre. Eso sí, debemos tener claro en todo momento que no son unas zapatillas que hayan sido pensadas para running intensivo ni para entrenamientos exigentes, pero sí cumplen bien en un uso cotidiano, como caminar, moverse por la ciudad o realizar actividades suaves. Es ahí donde se nota el equilibrio entre comodidad y funcionalidad.

Por otro lado, el cierre es mediante cordones, lo que permite ajustar mejor el calzado al pie y ganar estabilidad. En conjunto, se trata de un modelo de calzado sencillo, pero bien resuelto para el tipo de uso al que va dirigido.

Una opción económica que encaja en lo que muchos buscan

Con un precio de 13,99 euros, estas zapatillas se sitúan claramente en el segmento de entrada, pero con características que van un paso más allá de lo básico. No compiten con marcas deportivas especializadas, pero tampoco lo pretenden. Su punto fuerte está en ofrecer una opción cómoda, funcional y accesible para quienes buscan un calzado práctico sin complicaciones. En ese sentido, responden bastante bien a lo que suele demandar una parte importante de consumidores.

Este tipo de lanzamientos suelen tener buena acogida precisamente por eso. No buscan destacar por diseño o innovación, sino por ofrecer una solución sencilla que cumple en el día a día, algo que, en muchos casos, es más que suficiente.