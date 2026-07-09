Colas kilométricas en Lidl por la motosierra recargable de 20V que el 93% de sus clientes recomienda y cuesta solo 54,99 euros

En Lidl hay días en los que un producto destaca por encima del resto, y esta semana le ha tocado a una herramienta de jardín, algo que es comprensible dado que estamos ahora en plena temporada de verano. Se trata en concreto de la motosierra recargable de 20V de Parkside, con un precio de 54,99 euros, que está generando más interés del habitual entre quienes buscan algo práctico para casa. No se trata de una máquina profesional, pero sí de una opción muy bien planteada para tareas concretas como cortar leña, mantener el jardín o hacer pequeños trabajos sin depender de cables ni complicaciones.

Esta motosierra además forma parte de la gama PARKSIDE X 20 V Team, lo que significa que es compatible con otras baterías de la marca. Eso, para quien ya tiene herramientas Parkside en casa, es un punto clave. Pero incluso para quien no, el precio y las prestaciones hacen que se mire dos veces. Sobre todo porque, en este rango, no es habitual encontrar algo tan equilibrado. Y luego están las opiniones. Con cientos de valoraciones y una recomendación cercana al 93%, el producto ha ido ganando peso entre quienes lo han probado y provoca además que genere confianza y que más gente quiera comprar esta herramienta.

Colas en Lidl por la motosierra recargable de 20V que el 93% de sus clientes recomiendan

Esta motosierra de Parkside que encontramos en el bazar online de Lidl funciona con batería y ofrece una potencia de 450 W. No es una cifra pensada para trabajos forestales intensivos, pero sí más que suficiente para tareas habituales en casa. De hecho, está diseñada para cortar madera de hasta unos 15 centímetros de diámetro, que es justo el tipo de uso más común. La velocidad de la cadena alcanza los 10 m/s, lo que permite un corte bastante fluido. No se queda corta en materiales básicos y, según las opiniones, mantiene un ritmo constante sin tirones. Para quien busca algo funcional y sin complicaciones, cumple.

Pensada para usar sin esfuerzo

Uno de los puntos que más se repite entre quienes la han probado es la comodidad. No sólo por el peso, unos 3,25 kg, sino por cómo está diseñada. La empuñadura es ergonómica, con agarre antideslizante, y cuenta con interruptor de seguridad.

Además, incluye arranque suave y sistema de frenado con parada instantánea de la cadena. Son detalles que, aunque no se vean a simple vista, marcan diferencia en el uso diario. También incorpora freno antirretroceso (Anti-Kickback), algo importante para trabajar con más control. La empuñadura de tala permite usarla incluso en posiciones algo más incómodas, lo que se agradece cuando no todo está a la altura perfecta.

Ajustes rápidos y mantenimiento sencillo

Otro punto interesante es el tensado de la cadena sin herramientas. No hace falta desmontar nada ni perder tiempo con ajustes complicados. Es un sistema pensado para que cualquiera pueda ponerla a punto sin experiencia previa.

También cuenta con engrase automático de la cadena, lo que ayuda a mantener el rendimiento sin tener que estar pendiente constantemente. Incluye mirilla de nivel de aceite y un depósito de 270 ml, suficiente para sesiones normales de uso. En cuanto a accesorios, viene con funda protectora para la espada y aceite biológico para cadenas fabricado en Alemania, lo que permite empezar a usarla prácticamente desde el primer momento.

Compatible con baterías Parkside

Un detalle importante: no incluye batería ni cargador. Esto puede ser un inconveniente para algunos, pero tiene sentido dentro del ecosistema Parkside. Está pensada para quienes ya tienen baterías de 20V de la marca. Para un rendimiento óptimo, se recomienda una batería de 4 Ah. Con ella, según una de las opiniones verificadas, es posible cortar más de 15 tablones sin agotar la carga, manteniendo cortes limpios y sin esfuerzo.

Opiniones que explican el éxito

Las valoraciones en la web de Lidl son bastante claras. Muchos usuarios destacan que supera lo esperado para su precio. Uno de ellos explica que la compró para cortar tablones de madera de 7 cm de grosor y 15 cm de ancho, y que con una sola batería pudo hacer más de 15 cortes sin problemas.

Otros comentarios van en la misma línea: cortes limpios, uso sencillo y buena relación calidad-precio. También hay quien valora especialmente el hecho de no depender de cables, algo que cambia bastante la experiencia en trabajos de exterior. No es perfecta, como ningún producto en este rango, pero el consenso general es positivo.

En definitiva, esta motosierra no intenta competir con modelos profesionales, sino que su enfoque es otro, ofrecer una solución accesible, fácil de usar y suficiente para el día a día. Por 54,99 euros, entra directamente en esa categoría de compras que se justifican solas. No hace falta un gran proyecto para sacarle partido. Basta con tener jardín, algo de madera que cortar o simplemente querer una herramienta útil en casa. Y cuando eso se combina con buenas opiniones y disponibilidad limitada, pasa lo que está pasando ahora y es que que se agota rápido y empieza a generar colas.