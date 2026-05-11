Colas desde primera hora en IKEA por la pérgola perfecta para tu terraza y protegerte del sol este verano

Ikea vuelve a adelantarse a la temporada estival con una nueva pérgola que puede transformar por completo cualquier espacio exterior. La firma sueca continúa apostando por soluciones prácticas que mejoran el confort en terrazas y jardines sin renunciar al diseño. Ésta es una de sus opciones más destacadas, pensada para disfrutar del buen tiempo con mayor comodidad y con una estética cuidada. Se trata de una pérgola muy amplia en tonos beige, ideal para crear zonas de descanso o espacios para reuniones al aire libre.

Ayuda a filtrar la luz solar, lo que permite aprovechar el exterior incluso en las horas centrales del día. Con unas dimensiones de 300 x 300 cm, ofrece un espacio generoso para montar una zona de estar completa, convirtiéndose en un elemento central dentro de la terraza o el jardín. Según el diseñador Henrik Preutz, «esta pérgola de gran tamaño cuenta con espacio suficiente para tus muebles de exterior. Es perfecta para aportar un toque acogedor a tu espacio al aire libre a la vez que te protege del sol».

La nueva pérgola que arrasa en Ikea

«Con la pérgola HAMMARÖN, podrás protegerte de la luz del sol a la sombra. También puedes colocarla en tu espacio exterior para darle un toque decorativo enrollando el dosel. El tejido ofrece una excelente protección contra los rayos UV ya que tiene un factor de protección 25+ contra los rayos ultravioleta (UPF, Ultraviolet Protection Factor), que significa que bloquea el 96% de la radiación ultravioleta».

Con la pérgola HAMMARÖN, se puede disfrutar de una zona de sombra que ayuda a protegerse de la luz solar directa. El tejido ofrece una buena protección frente a los rayos UV, con un factor de protección 25+ (UPF), lo que significa que bloquea aproximadamente el 96% de la radiación ultravioleta. El toldo es resistente y está diseñado para mantener el color con el tiempo. Además, el dosel se abre y se cierra de forma sencilla mediante un tirador.

La estructura está fabricada en acero con recubrimiento en polvo, lo que aporta durabilidad y estabilidad. Para facilitar su mantenimiento, la tela se puede retirar y lavar en la lavadora a 40°C como máximo. En caso de necesitar un recambio o disponer de uno adicional mientras se lava el original, es posible adquirir el dosel para la pérgola HAMMARÖN por separado.

La mejor forma de prolongar la vida útil de la nueva pérgola de Ikea es realizar una limpieza periódica, tanto en el interior como en el exterior, y almacenarlo en un lugar seco y bien ventilado cuando finalice la temporada de uso.

Medidas

Las medidas son las siguientes: tiene un peso de 275 g/m², una longitud de 300 cm, un ancho de 300 cm y una altura de 222 cm, lo que le da una estructura equilibrada y adecuada para su uso en exteriores.

Precio y disponibilidad

La pérgola HAMMARÖN, en color beige grisáceo/gris beige, tiene un precio de 339 €. Para comprobar la disponibilidad, basta con introducir la ubicación en la web de Ikea. En la página del producto, los pasos a seguir son muy simples:

Introducir el código postal.

Seleccionar la tienda más cercana.

Comprobar la disponibilidad actualizada del producto en esa tienda o ver si está disponible para envío a domicilio o recogida.

La disponibilidad de la nueva pérgola de Ikea puede cambiar en tiempo real, por lo que se recomienda revisarla justo antes de ir a la tienda o confirmar el pedido online.

Novedades para jardín y terraza

La mesa plegable SOLUPPGÅNG de eucalipto (82 cm), con un precio de 39,99 €, está especialmente pensada para uso exterior y espacios reducidos.

También se encuentra la alfombra MORUM para interior y exterior en color verde oscuro (120×180 cm), cuyo precio es de 29,99 €, aunque existen otras variantes de la misma gama con diferentes tamaños y precios, como la versión de 60×150 cm por 14,99 €.

El soporte para plantas VISINGSÖ, de color verde oscuro y 74 cm de altura, tiene un precio de 49 €.

En la zona de descanso exterior aparece la tumbona STRANDÖN multicolor, con un precio de 17,99 €, así como la silla de playa STRANDÖN en color naranja claro por 21 €.

También se muestra el módulo de sofá exterior VITTSKÄR, con un precio de 130 €, diseñado para zonas de terraza o jardín.

En iluminación exterior se incluye la base para lámpara solar SOLVINDEN, de color beige, por 9,99 €, la luz decorativa LED de suelo SOLVINDEN por 24,99 €, y la lámpara de pie solar SOLVINDEN por 19,99 €.

Para almacenaje exterior, aparece el mueble KOLBJÖRN de 90×161 cm por 189 €, y una estantería KOLBJÖRN más pequeña por 30 €.

En decoración y complementos se encuentran la celosía ASKHOLMEN por 24,99 €, el cojín DUVHOLMEN por 16 €, y la bolsa reutilizable SKYNKE por 0,99 €.

En cocina y exterior destaca la cocina con fregadero NÄMMARÖ, con un precio de 183 €, y la barbacoa BÅTSKÄR de carbón, mucho más grande, por 1.219 €.

También aparecen mesas auxiliares como HÅKANSKÄR, con un precio de 65 €, y la mesa nido GRYTSHOLM, cuyo precio es de 49,99 €.

Finalmente, se muestra el set de esterilla de jardinería DOFTRIPS por 1,99 €, pensado para trabajos de exterior o jardinería.