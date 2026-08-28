Adiós a acumular ropa en la silla: IKEA está arrasando con el perchero para puertas que añade almacenaje a tu dormitorio

Mantener el dormitorio ordenado no siempre es fácil, sobre todo cuando falta espacio en el armario. La ropa que estamos usando a lo largo del día, los bolsos o incluso los zapatos terminan muchas veces sobre una silla o en cualquier rincón de la habitación. Para evitarlo, IKEA acaba de incorporar a su catálogo una solución sencilla que permite ganar espacio de almacenaje aprovechando únicamente la puerta.

La novedad se llama KOMPISHÄNG y es un perchero que aprovecha un lugar que normalmente queda completamente libre: la puerta. Cuesta 19,99 euros, mide 55 centímetros de ancho y combina ganchos y compartimentos de tela para guardar desde prendas hasta zapatos. Lo interesante es que tampoco hay que sacar el taladro, ya que el sistema se sujeta a las partes superior e inferior de la puerta, de manera que permite ganar espacio de almacenaje sin hacer agujeros ni colocar tornillos.

IKEA está arrasando con el perchero para puertas que añade almacenaje a tu dormitorio

Cuando faltan metros en el dormitorio, encontrar dónde guardar las cosas de uso diario puede convertirse en un pequeño quebradero de cabeza. Hay prendas que no merece la pena que vuelvan al armario ya que debemos tenerlas a mano y tampoco siempre hay sitio para colocar una cómoda, un zapatero o un perchero de pie. KOMPISHÄNG aprovecha precisamente ese espacio que suele quedar detrás de la puerta.

Este perchero para la puerta está fabricado en una lona de color beige y dispone de diferentes zonas de almacenaje. Por una parte están los ganchos, pensados para colgar jerséis, bolsos u otros objetos que queramos tener localizados. Cada uno soporta un peso máximo de 4 kilos. En la zona inferior en cambio, aparecen varios compartimentos de tela. IKEA propone utilizarlos para colocar zapatos y pequeños objetos. Así quedan a mano, pero sin ocupar espacio en el suelo o terminar repartidos por la habitación.

Se instala sin taladrar ni poner tornillos

Uno de los puntos más interesantes del nuevo perchero está en su instalación. No es necesario perforar la puerta ni utilizar tornillos. El sistema incorpora elementos de fijación en la parte superior e inferior. Una vez colocado, la estructura queda extendida verticalmente sobre la puerta y permite aprovechar prácticamente toda su altura. Eso sí, antes de comprarlo conviene comprobar las medidas. IKEA indica que está diseñado para puertas con un grosor máximo de 4,3 centímetros y recomienda utilizarlo en aquellas que tengan una altura comprendida entre los 190 y los 210 centímetros. El perchero tiene 55 centímetros de ancho.

Estas dimensiones son especialmente importantes en este tipo de soluciones, ya que el producto depende de la propia puerta para su colocación. Otra ventaja de no necesitar una instalación permanente es que puede retirarse si deja de hacer falta o trasladarse a otra estancia compatible.

Cuesta 19,99 euros y también sirve para guardar zapatos

Aunque se venda como percheo, KOMPISHÄNG no se limita a proporcionar tan sólo ganchos adicionales. La combinación de perchas y bolsillos permite utilizarlo para objetos muy diferentes. En los ganchos pueden quedarse el bolso que utilizamos a diario, una chaqueta ligera o el jersey que queremos volver a ponernos al día siguiente.

Los compartimentos inferiores añaden una función parecida a la de un pequeño zapatero colgante. También pueden servir para aquellas cosas que suelen acabar desperdigadas por el dormitorio y que queremos tener localizadas. Todo ello queda dispuesto verticalmente. En lugar de ocupar más superficie de la habitación, el almacenamiento crece hacia arriba utilizando la propia puerta como soporte. Es una idea sencilla, pero puede marcar la diferencia en habitaciones pequeñas o en dormitorios en los que el armario se ha quedado corto.

Cuidados del nuevo KOMPISHÄNG de IKEA

El perchero está fabricado con una combinación de metal y tejido. Las perchas y los ganchos son de acero con revestimiento en polvo y espuma EVA, mientras que la barra es de acero galvanizado. En cuanto a la parte textil, tanto la correa como los bolsillos están elaborados en poliéster, con un mínimo del 90% de material reciclado. El elástico también contiene al menos un 90% de poliéster reciclado, además de caucho.

La parte de tela puede lavarse a máquina a una temperatura máxima de 40 grados. Antes hay que retirar las anillas y la varilla metálica de refuerzo. IKEA advierte de que el tejido puede encoger hasta un 3% y señala que no debe utilizarse lejía ni secadora. Para las piezas metálicas basta con pasar un paño humedecido con un detergente suave y secarlas después con otro paño. El producto completo pesa 1,41 kilos en su embalaje y se vende por 19,99 euros.

En definitiva, este perchero no va a sustituir a un armario ni pretende hacerlo. Su utilidad está precisamente en otra parte: encontrar un sitio para esas prendas y objetos que utilizamos constantemente y que terminan donde pueden. Así, la puerta del dormitorio puede pasar de ser un espacio desaprovechado a convertirse en unos centímetros extra de almacenaje y con ello, que podamos recuperar por fin la silla del dormitorio para su función real.