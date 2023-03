El Tribunal Constitucional se inclina por tumbar el recurso del PP contra el impuesto de plusvalía municipal que aprobó deprisa y corriendo el Gobierno en noviembre de 2021, después de que una sentencia de octubre de este propio Tribunal declarara nulos algunos artículos de esta tasa y en la práctica dejara sin efecto el impuesto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aprobó por real decreto las modificaciones pertinentes para salvar la sentencia del Constitucional -«el lunes arreglo lo de la plusvalía», dijo en un mitin- y el Congreso lo convalidó en diciembre con el voto en contra de PP y Vox, que presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad. El impuesto, clave para la financiación de los ayuntamientos, volvía a estar vigente: vender, heredar o recibir en donación una casa implicaba pagar el impuesto de plusvalía municipal por la supuesta revalorización del inmueble.

De acuerdo con fuentes conocedoras de la situación, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, magistrado ponente del caso, defenderá este jueves en el Pleno su propuesta de sentencia en la que rechaza el recurso del PP y da la razón al Gobierno y a la ministra de Hacienda, lo que en la práctica da vía libre a que los ciudadanos tengan que seguir pagando este impuesto a los ayuntamientos -si no ha obtenido beneficio, no tiene que pagar nada-. Supone unos ingresos para las arcas municipales de 2.500 millones de euros anuales.

Fuentes jurídicas señalan que rechaza los argumentos utilizados por el PP en su recurso. En primer lugar, el hecho de haber aprobado la norma mediante un real decreto, que tiene que estar justificado por motivos de «extraordinaria y urgente necesidad». Y, en segundo lugar, porque un decreto ley no puede afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos, y entiende el PP que pagar impuestos es un deber para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.

El presidente del Tribunal Constitucional considera que la norma aprobada por el PSOE no afecta a la obligación de los ciudadanos de pagar impuestos, por lo que propone rechazar el recurso de los populares. Desde los cambios introducidos en el tribunal por el Gobierno hay mayoría de magistrados progresistas. Con toda seguridad, la sentencia no será aprobada por unanimidad y habrá votos particulares de algunos magistrados.

Voto particular

Además, Conde Pumpido ya emitió un voto particular a la sentencia de octubre de 2021 que tumbó el impuesto. En ese voto particular, al que se adhirió otra magistrada progresista, María Luisa Balaguer, que le disputó a Conde Pumpido después la presidencia del Tribunal, el ahora presidente defendía «que la solución más adecuada debería haber sido no declarar la nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para regular el sistema alternativo, de aplicación retroactiva, que hubiera permitido pedir la devolución del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en todos aquellos casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida», según la nota que publicó el Tribunal.

Con el rechazo del recurso del PP -que probablemente se repetirá con el de Vox-, el impuesto de plusvalía municipal obtiene vía libre definitiva. El real decreto fue convalidado pero posteriormente se ha convertido en un proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria. Ahora mismo está todavía en fase de presentación de enmiendas. Una de esas enmiendas, del PP, pide la eliminación del impuesto para personas físicas y para empresas que facturen menos de un millón de euros.