Confirmada la fecha del boom inmobiliario según un experto en economía

La búsqueda de vivienda se ha convertido en un desafío mayúsculo para muchas personas, especialmente para los menores de 40 años, quienes se enfrentan a un panorama de precios elevados, contratos de alquiler restrictivos y escasas oportunidades para acceder a una hipoteca. Sin embargo, el reconocido economista Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y una figura habitual en medios como RAC1 o La Sexta, ha realizado una predicción que podría cambiar el rumbo del mercado inmobiliario. Según su análisis, el año 2025 será el inicio de un verdadero «boom inmobiliario», con cambios significativos en las condiciones de acceso a la vivienda.

Las palabras de Bernardos, basadas en datos y un profundo entendimiento del mercado, han despertado el interés de expertos y ciudadanos por igual. En una reciente entrevista con Trioteca, el economista abordó los principales problemas del mercado hipotecario actual y explicó cómo se espera que evolucionen en los próximos años. Su mensaje fue claro: 2025 será un año de grandes oportunidades para quienes sueñan con comprar una vivienda, especialmente para aquellos que hasta ahora han estado atrapados en el alquiler por falta de opciones. Aunque el camino hacia este nuevo escenario no será sencillo, Bernardos asegura que se darán las condiciones necesarias para que muchas personas de clase media y media-baja puedan dar el salto hacia la propiedad. Sus predicciones, que incluyen cambios en las políticas bancarias y una mejora en la estabilidad laboral de los ciudadanos, prometen transformar el sector de la vivienda en un corto periodo de tiempo.

La fecha del boom inmobiliario según un experto en economía

El deseo de adquirir una vivienda propia es un objetivo compartido por la mayoría de los españoles. Según una encuesta del CIS realizada en 2019, más del 75% de los encuestados expresó su preferencia por la compra frente al alquiler. Sin embargo, las condiciones del mercado, combinadas con la inestabilidad laboral y los estrictos requisitos bancarios, han hecho que este objetivo sea inalcanzable para muchas personas, especialmente los más jóvenes.

Gonzalo Bernardos asegura que esto cambiará en 2025. Según sus estimaciones, veremos un aumento significativo en la cantidad de compradores menores de 40 años que podrán acceder a su primera vivienda. Aunque en muchos casos no será la propiedad ideal, este primer paso será crucial para establecerse en el mercado inmobiliario y abrir las puertas a adquisiciones más ambiciosas en el futuro.

El economista destaca que este cambio no sólo será un alivio para quienes llevan años intentando comprar sin éxito, sino que también representará una revitalización del mercado inmobiliario en general. El aumento en la demanda impulsará las transacciones y dará un nuevo dinamismo a un sector que ha estado marcado por la incertidumbre en los últimos años.

Factores clave para el boom inmobiliario de 2025

Uno de los elementos que Bernardos resalta en su análisis es el papel fundamental que desempeñarán los bancos. Durante años, las entidades financieras han mantenido criterios estrictos para la concesión de hipotecas, lo que ha dejado fuera a un gran número de potenciales compradores. Sin embargo, el economista asegura que en 2025 esto cambiará drásticamente.

En palabras de Bernardos a Trioteca, el economista explica: «Personas de clase media baja que hasta ahora no habían podido comprar porque el banco no les parecía un perfil adecuado, ahora les parecerá un perfil adecuado porque ya no tiene contrato temporal, sino fijo. Porque ya tiene una mayor antigüedad en la empresa y porque el banco si no da muchas más hipotecas no gana más dinero en 2025».

El impacto de este cambio no se limitará a los compradores. También se espera que los vendedores encuentren un mercado más dinámico, con un aumento en la demanda que podría traducirse en un repunte en los precios y una mayor velocidad en las transacciones.

Un impulso necesario para la economía

Más allá del beneficio individual para los compradores, este boom inmobiliario tendrá implicaciones positivas para la economía en general. El aumento en la actividad del mercado inmobiliario puede generar empleo en sectores relacionados, como la construcción, la decoración y los servicios financieros. Además, contribuirá a la estabilidad de las entidades bancarias, que verán aumentar sus ingresos gracias a la concesión de nuevas hipotecas.

Este escenario representa una oportunidad única para que España recupere parte del dinamismo económico perdido en los últimos años. Sin embargo, también advierte que será fundamental garantizar que este crecimiento sea sostenible, evitando los errores que llevaron a la burbuja inmobiliaria de la década pasada.

En conclusión, las predicciones de Gonzalo Bernardos ofrecen una visión optimista para el futuro del mercado inmobiliario. Si bien los retos actuales no desaparecerán de inmediato, todo parece indicar que el próximo año marcará un punto de inflexión para quienes llevan tiempo intentando comprar una vivienda sin éxito.

Para los menores de 40 años, 2025 podría representar la oportunidad de dar el salto hacia la propiedad y comenzar a construir un patrimonio propio. Al mismo tiempo, el dinamismo generado por este boom inmobiliario será un impulso necesario para la economía del país, creando empleo y fortaleciendo sectores clave.