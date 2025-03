Confirmación oficial: el tiempo que va a tardar Hacienda en devolverte el dinero de la declaración de la Renta 2025

Los millones de contribuyentes españoles que estarán obligados a hacer la declaración de la renta en la campaña que empieza el 2 de abril ya pueden saber el resultado del borrador. La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web oficial Renta WEB Open, un simulador para que los ciudadanos sepan si tendrán que recibir un dinero de Hacienda por la renta o si, en caso contrario, les sale a pagar. Hacienda se pone un plazo para devolver el dinero de la renta de seis meses desde el fin de la campaña, que será el 30 de junio.

El próximo miércoles 2 de abril se abre el plazo para que los contribuyentes españoles puedan presentar la declaración de la renta. Hasta el 30 de junio, los ciudadanos que superen los 22.000 euros al año (o los que tengan dos pagadores y el segundo supere los 2.500 anuales) tendrán que presentar el ejercicio del IRPF correspondiente a 2024. Durante estos tres meses estará abierto el plazo para presentar la solicitud vía internet y desde el 6 de mayo se habilitará un canal para que las personas que lo deseen puedan hacerlo por teléfono. El último mes queda reservado para los que prefieran que un agente le haga la declaración de forma presencial en cualquier oficina de la Agencia Tributaria.

Hacienda y la devolución del dinero de la renta

En la campaña de la renta hay que tener claros ciertos conceptos para las personas que hagan su primera declaración. Si el resultado del borrador es negativo, quiere decir que la renta sale «a devolver», ya que habrás contribuido de más en el IRPF, por lo que Hacienda tendrá que hacer una devolución. Esto tiene que ver con las personas que han tenido más retenciones de las que deberían o se han aprovechado de deducciones como pueden ser las de alquiler, maternidad, familia numerosa, por un préstamo hipotecario o cualquiera de las otras que ofrece la Agencia Tributaria.

Hacienda se suele poner un plazo para devolver el dinero de la renta y es un periodo de seis meses desde la finalización de la campaña: es decir, desde el 30 de junio al 31 de diciembre. En caso de llegar a 2026 y no haber cumplido con el ingreso, desde la Agencia Tributaria tendrán que devolver la cantidad con unos intereses que suelen rondar el 4%. Para evitar demoras, lo más recomendable es presentar la renta en los primeros días de campaña y en poco más de un mes podrás disponer del dinero en tu cuenta. Hay que tener en cuenta que Hacienda paga por tandas y cuanto más tardes en presentar el ejercicio, más tarde cobrarás.

En caso de que el resultado del borrador sea positivo, quiere decir que has contribuido menos de la cuenta en el IRPF de 2024 y que tendrás que hacer el correspondiente ingreso a Hacienda. En la presente campaña de la renta también se podrá pagar de forma fraccionada, abonando un 60% tras confirmar la declaración y el 40% restante antes del 5 de noviembre. Una de las novedades de esta campaña es que los contribuyentes podrán hacer este pago a través de la tarjeta de crédito o de la aplicación Bizum. Esto facilita las cosas para los ciudadanos que tengan que hacer un ingreso a la Agencia Tributaria.

Los parados no tendrán que hacer la declaración

Otra de las grandes novedades en esta campaña tenía que ver con la obligatoriedad de los desempleados a presentar la declaración, según reza el Real Decreto-ley 2/2024 publicado el pasado 1 de noviembre. Esta decisión levantó una gran crispación entre los beneficiarios de una prestación contributiva de desempleo y los diferentes subsidios que ofrece el SEPE y por ello el Gobierno anunció el pasado viernes que los desempleados españoles no perderán la ayuda en caso de no hacer la renta.

Así que los desempleados no tendrán la obligación de hacer la declaración de la renta en la campaña que empieza el próximo 2 de abril. Según confirmaron desde el Ejecutivo, esta decisión se aplaza un año, así que no estarán en peligro de perder su derecho a la prestación o subsidio si no presentan sus ingresos del 2024. Esto supone una buena noticia para los millones de españoles que están cobrando el paro o los subsidios después de haber agotado la prestación contributiva.