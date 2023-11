World Duty Free, empresa gestora de las tiendas sin impuestos de los aeropuertos, se ha unido al programa Iberia Plus para que los clientes puedas disponer de puntos Avios por cada compra, según ha informado la compañía. A partir de hoy, los titulares del programa de fidelización de la aerolínea que consuman en este tipo de establecimientos en los aeropuertos españoles o en el londinense Heathrow podrán disfrutar de descuentos en viajes.

Los bienes que están incluidos dentro del programa son perfumes, cosméticos, confitería, vinos, licores o moda. Los socios Iberia Plus recibirán 1 Avios por cada euro gastado en productos adquiridos en las tiendas World Duty Free de estos aeropuertos.

Puntos Avios de Iberia

Para acumular los Avios bastará con mostrar la tarjeta digital Iberia Plus y escanear el código QR en el momento de realizar el pago. Los Avios estarán disponibles en las 72 horas siguientes a cada compra que cumpla los requisitos.

Además, los clientes Iberia Plus que vinculen su número de tarjeta al perfil de Red by Dufry mediante su app obtendrán 250 Avios extra de bienvenida al realizar la primera compra y disfrutarán de promociones exclusivas en las tiendas World Duty Free.

Por su parte, los miembros del Executive club de British Airways también podrán acumular un Avios por cada euro gastado al comprar en las tiendas World Duty Free de los aeropuertos españoles.

Iberia Plus es el programa de Iberia con el que premia la fidelidad de sus mejores clientes con vuelos y otras ventajas exclusivas. En la actualidad, el programa cuenta con más de 10 millones de titulares y ofrece seis niveles de tarjeta: Clásica, Plata, Oro, Platino, Infinita e Infinita Prime, además de Iberia Plus Kids para niños de entre dos y once años.

Los titulares del programa de fidelización de Iberia pueden ganar Avios cuando compran vuelos en las compañías aéreas asociadas al programa, así como con estancias en cadenas de hoteles internacionales, alquiler de coches, repostaje de combustible u otras compras en más de un centenar de partners del programa. Los Avios se pueden utilizar como moneda de canje para adquirir vuelos, hoteles, alquiler de coches, escapadas de varios días y experiencias de ocio.

Por su parte, Dufry ofrece a los viajeros de todo el mundo un servicio integral de compras libres de impuestos y aranceles, con los últimos artículos de marcas de lujo de más de 1.000 proveedores a precios asequibles. También ofrece una amplia selección de marcas locales y mundiales de primera calidad, desde cosméticos a productos de uso cotidiano, pasando por vinos selectos, gastronomía local, fragancias y moda.