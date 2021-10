Un buen olor corporal es muy importante para causar buena impresión, tanto a otras personas como a uno mismo, ya que sin duda es más agradable oler bien que desprender un aroma desagradable. Hoy te mostramos las colonias de El Corte Inglés que puedes comprar con descuentos muy interesantes gracias a los 8 Días de Oro.

Si hay una promoción de El Corte Inglés esperada cada año sin duda son los 8 Días de Oro, varios días de descuentos en prácticamente todo el contenido del establecimiento y que suponen una oportunidad ideal para comenzar a hacer las compras de Navidad, o bien para darse algún que otro capricho.

Las colonias de El Corte Inglés que están tiradas de precio

El Corte Inglés cuenta con una gran variedad de perfumes y colonias, tanto para niños como para adultos, y sea cual sea tu preferencia en este sentido, sin duda encontrarás varias opciones muy interesantes. Por tan sólo 7 euros encontrarás Woman Intense, una fragancia de Nike con notas florales y afrutadas que te encantará.

Marcas como Don Algodón, Coronel Tapiocca, Elio Berhanyer, Flor de Mayo, Pachá Ibiza, Nike, Titto Bluni o Victorio & Lucchino las podrás conseguir a muy buenos precios en diferentes formatos, algunos para hombres, otros para mujeres, con las notas más cautivadoras en ambos casos para lograr una combinación perfecta con la piel.

Entre las colonias de El Corte Inglés con descuento en los 8 Días de Oro encontrarás varias que son de personalidades famosas, como por ejemplo el estuche de Muy Mío de Bustamante que incluye colonia y desodorante por tan sólo 7,64€ o el de Shakira, que por poco más de 9 euros te llevas un estuche que contiene colonia y lip gloss.

También encontrarás en estas ofertas un estuche de Manuel Carrasco, que contiene colonia y desodorante por 9,88€, o de Antonio Banderas, que es el estuche más completo ya que por sólo 10,58€ te llevas su Power of Seduction con colonia, desodorante y after shave. Lo más caro son perfumes de Elio Berhanyer que no llegan a 20 euros, por lo que cualquier colonia de esta promoción es un verdadero chollo.