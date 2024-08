Colas kilométricas para comprar el último éxito de Mercadona: recomendado por dermatólogos

Puede que mientras somos jóvenes no lo pensemos, pero lo cierto es que el cuidado de la piel es una de las prioridades que todos deberíamos tener sin excepción. Algo que muchas veces aprendemos tarde, pero no tendríamos que pasarlo por alto y más cuando la oferta disponible es tan sumamente variada. No olvidemos nunca que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y, como tal, requiere de un mantenimiento constante para mantenerse saludable, luminosa y joven. Y luego cuando a partir de cierta edad y los signos del envejecimiento comienzan a hacerse más visibles, nos damos cuenta de inmediato que nuestra piel necesita cuidados adicionales. Además, factores externos como la contaminación, el estrés y la exposición al sol pueden acelerar este proceso. Por todo ello, tener una rutina de cuidado facial adecuada se vuelve esencial para proteger la piel y en este sentido, Mercadona nos quiere ayudar con lo último que llega a sus tiendas y recomendado por dermatólogos.

Y de entre todos los cuidados posibles, la hidratación juega un papel fundamental cuando de rutina de la piel se trata. Mantener la piel hidratada no sólo ayuda a prevenir la sequedad y las arrugas prematuras, sino que también refuerza la barrera natural de la piel, protegiéndola de las agresiones externas. Es por ello, que los productos hidratantes y antioxidantes han cobrado una gran relevancia en el mercado de la cosmética. Sin embargo, encontrar un producto que ofrezca calidad a un precio asequible puede ser un desafío. Aquí es donde Mercadona ha dado en el clavo con su nuevo lanzamiento: un ‘mist’ hidratante que está causando auténtico furor entre los consumidores y que además es fácil que cuente con el respaldo de dermatólogos, gracias a su formulación rica en ingredientes clave para el cuidado de la piel.

El producto de Mercadona que recomiendan los dermatólogos

El producto del que os hablamos no es otro que la bruma ‘Facial Clean’, que ha desatado una auténtica fiebre entre los clientes de Mercadona. Con un precio de sólo 3,50 euros, esta bruma promete refrescar, hidratar y revitalizar la piel en cualquier momento del día. Y lo mejor de todo es que su fórmula está enriquecida con ingredientes como el ácido hialurónico, la niacinamida y la kombucha, todos ellos altamente recomendados por los dermatólogos .

Esta bruma facial de Mercadona, ha sido diseñada para ser ligera y refrescante, y puede aplicarse en cualquier momento del día, sobre el maquillaje o directamente sobre la piel limpia. El concepto de ‘mist’ facial ha ganado popularidad en los últimos años debido a su facilidad de uso y su capacidad para aportar una dosis inmediata de hidratación y frescor. Este tipo de productos son especialmente útiles si estás todo el día de arriba par abajo y necesitas refrescar tu piel en cualquier lugar y momento.

Lo que distingue a esta bruma en particular son sus ingredientes. El ácido hialurónico es conocido por su capacidad para retener grandes cantidades de agua en la piel, lo que la mantiene hidratada durante más tiempo. La niacinamida, por su parte, es un potente ingrediente que ayuda a mejorar la textura de la piel, reduce las rojeces y minimiza los poros, mientras que la kombucha, un antioxidante natural derivado de la fermentación del té, revitaliza la piel y la protege de los daños causados por los radicales libres. Esta combinación de ingredientes hace que la bruma no sólo sea un refrescante instantáneo, sino también un tratamiento a largo plazo para mejorar la calidad general de la piel.

¿Pero por qué está arrasando esta bruma de Mercadona?

El éxito de la bruma ‘Facial Clean’ de Mercadona no es casualidad. En primer lugar, su precio asequible ha sido un factor decisivo para que muchas personas la incluyan en su rutina diaria sin pensarlo dos veces. Por tan sólo 3,50 euros, es difícil encontrar en el mercado un producto que ofrezca las mismas ventajas en términos de hidratación y protección de la piel. Además, la bruma es apta para todo tipo de pieles, lo que amplía aún más su atractivo.

Por otro lado, la facilidad de uso es otro de sus puntos fuertes. Al tratarse de un formato en spray, no es necesario utilizar algodones ni toallitas. Basta con pulverizar la bruma sobre el rostro y listo. Esta practicidad ha conquistado a muchas personas que buscan soluciones rápidas y efectivas para el cuidado diario. La posibilidad de usarla sobre el maquillaje sin arruinarlo es otro de los motivos por los que ha ganado tantos adeptos.

Finalmente, el respaldo de los dermatólogos y otros expertos ha sido clave para que muchas personas se animen a probarla. En redes, son varios los vídeos que podemos encontrar de profesionales que la recomiendan tal y como es el caso de la farmacéutica y nutricionista @befarmacos, que subió un vídeo a su cuenta de TikTok, poniendo a prueba la bruma y resaltando sus ingredientes.

#cosmetica #mercadona #deliplusbeauty #misthidratante #brumahidratante #niacinamida #tónicofacial #acidohialuronico ♬ sonido original – Befarma @befarmacos Últimamente @deliplus_beauty no deja de sacar novedades. No podía dejar de analizar este Mist ( o Bruma) hidratante. ¿Qué es? Un cosmético líquido, una especie de tónico con acción hidratante, refrescante y antioxidante. El INCI (listado de ingredientes) está muy bien, lleva activos hidratantes como el ácido hialurónico y la glicerina, antioxidantes como la niacinamida y la vitamina E y extracto de kombucha, que refuerza la función barrera epidérmica al cuidar de nuestra microbiota cutánea. ¿Cómo se usa? Después de la limpieza y el contorno de ojos, antes que el sérum. ¿Qué me parece? No es un producto imprescindible en ninguna rutina facial, pero sí es muy agradable la sensación en la piel al aplicarlo. ¿Qué te parece? ¿Lo usarías? Te leo ❤️ #farmaceutica

De este modo, nos encontramos con un producto que de buenas a primeras vas a querer usar para refrescar e hidratar tu rostro, pero con el que además logrará mejorar la textura de la piel y protegerla de las agresiones diarias. Y aunque no podemos decir que sea un sustituto para otros productos que cuidan de la piel con mayor profundidad, sí que es un excelente añadido a cualquier rutina de cuidado facial, especialmente para quienes buscan soluciones rápidas y efectivas sin sacrificar su presupuesto. ¿A qué esperas entonces para probarla?.