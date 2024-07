Cierre inminente de los centros Único: así tienes que reclamar tu dinero si te quedan sesiones

Los centros Único cierran sus puertas, en el peor momento posible, cientos de personas han visto sus tratamientos de estética y de depilación interrumpidos. El verano es la época del año en la que se hacen más tratamientos de este tipo. Nuestra esteticista de toda la vida o ese profesional que conocemos que lleva años haciendo este tipo de tratamientos es la que nos aporta la confianza necesaria para poder poner en práctica este tipo de elementos. Pero cuidado, porque podemos estar cayendo en un problema que va en aumento si nos hemos dejado seducir por los precios de unos centros que ya están cerrando.

La comodidad de los grandes centros, con más personal y quizás maquinaria, puede seducirnos. Además del hecho de que podemos hacernos un tratamiento que cuesta una pequeña fortuna pagando a plazos. Algo que quizás no conseguimos con la esteticista de toda la vida, por lo que, estos centros, llamados Único se han convertido en todo un referente que ha acabado cayendo como un castillo de naipes. El problema de este sistema, que se desmorona, son las personas que han quedado atrapados por esta caída.

Es inminente el cierre de los centros Único

Los centros Único están a punto de cerrar, por lo que habrá muchas personas que tengan contratadas sesiones de depilación o estéticas que no podrán realizarlas. En verano o a las puertas del verano es cuando más tratamientos de este tipo se realizan con los correspondientes riesgos.

Por lo que, si tenemos uno de estos centros cerca y aún nos quedan sesiones que no debemos poder realizar, hay que ponerse en contacto con la OCU. Seguir los pasos de estos consumidores que se cuentan por cientos y están siendo noticia por todo el país. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos por delante.

Es algo que le puede pasar a cualquiera, confiar en la estética y la fiabilidad de unos centros que prometen mucho, pero que están sujetos a una infraestructura que no depende de sus trabajadores. Puede haber excelentes profesionales, pero sin una correcta gestión, estos centros han llegado a su final.

La OCU ha lanzado para todos aquellos afectados una serie de consejos que son fundamentales y que debemos cumplir en la medida de lo posible.

Así es cómo tienes que reclamar tu dinero si te quedan sesiones

No todos los centros Único cerrarán a la vez, por lo que, antes que nada, pregunta a tu centro. Pueden informarte de los plazos y quizás te acaben dando una información valiosa. Podrás saber en todo momento si puedes realizar esas sesiones pendientes o no. Dependerá de las personas que hay detrás y de cómo esté su situación financiera, para poder saber si podemos o no continuar con el tratamiento. En caso de no hacerlo, hay que cumplir con 5 pasos según la OCU:

Recopilar y guardar toda la documentación que dispongan que demuestre la vinculación con la clínica o el prestador de servicio: desde publicidad y folletos a contratos, facturas, presupuestos.

Ponerse en contacto con la clínica, presentando una reclamación por escrito, dejando constancia fehaciente de que no se ha cumplido el contrato y reclamando la finalización del tratamiento, exigiendo al mismo tiempo que les den toda la documentación, así como la copia del historial médico. Si la clínica está cerrada, hay que dirigirse al domicilio social de la empresa que conste en su página web y en el Registro Mercantil.

Reclamar ante los Servicios de Consumo los posibles perjuicios que el cierre haya podido ocasionarles: no finalizar el tratamiento, pérdida del dinero adelantado, etc.

En caso de haber sufrido una mala praxis deben presentar una reclamación ante las Autoridades Sanitarias de la comunidad autónoma.

Si se hubiera solicitado un crédito vinculado al contrato de servicio firmado con la clínica o el centro, dirigirse por escrito y de forma fehaciente al departamento o servicio de atención al cliente de la entidad financiera donde tuvieran el crédito, para solicitar su anulación por no haberse prestado el servicio. Al no cumplirse lo pactado, ese crédito deja de ser exigible. Si pasados dos meses la entidad no responde al consumidor o su respuesta no es satisfactoria, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

De esta manera podrás reclamar y conseguir no perder tu dinero. El que has invertido en unas sesiones que pueden verse afectadas por este cierre de unos centros que no van a parar de caer. La empresa ya ha anunciado el cierre por lo que debes dar el primer paso para poder reclamar unos servicios y unos tratamientos que no han aplicado como deberían, de esta manera perderás lo menos posible.