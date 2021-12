Parece que Lidl se prepara a lo grande para la llegada del invierno. De hecho ya han arrasado con sus botas de nieve y sus chalecos acolchados, pero a estos le suman ahora una chaqueta que es además la más cool para sobrevivir al frío y que vais a poder comprar en los supermercados alemanes a un precio realmente increíble.

La chaqueta más cool para sobrevivir al frío está en Lidl

Si estos días tienes previsto comprar ropa de abrigo para la llegada del invierno nada como elegir una buena chaqueta que te proteja del frío y parece que en Lidl tienes varias propuestas muy interesantes entre las que destaca una chaqueta de mujer para la nieve que se ha convertido en todo un «top ventas», no solo porque cumple su función a la perfección sino porque además tiene un diseño muy cool que encantará a todas aquellas mujeres que siguen las últimas tendencias.

Así es la chaqueta de esquí de Lidl

Se trata de la chaqueta de esquí para mujer de Lidl que ha sido elaborada con material transpirable, y un diseño al estilo cortavientos e impermeable con costuras selladas. Una vez puesta, notarás que la chaqueta es capaz de aguantar el calor de tu cuerpo en el interior, evitando que entre el frío o que te mojes en el caso de que llueva o que te pille una nevada. De hecho el tratamiento de la parte exterior conocido como BIONIC-FINISH® ECO, ha sido creado específicamente para repeler el agua.

Ideada para la práctica del esquí cuenta con bolsillo con cremallera en la manga para el forfait, así como otro práctico bolsillo en el interior, y bolsillos laterales con cremallera. Sin embargo, muchas clientas de Lidl han decidido comprarla ya para lucir por la ciudad, teniendo en cuenta que los inviernos son cada vez más fríos en España y que incluso es mucho más fácil que acabe nevando.

El diseño es muy bonito, con dos colores a elegir en rojo y en azul y además, con la parte trasera más larga, un acolchado que es cálido y la posibilidad de subir el cuello del todo para definitivamente, no pasar ni gota de frío. La chaqueta lleva además una capucha que también podemos ajustar para no mojarnos la cabeza y que no nos entre aire, pero en el caso de que nos moleste, podemos quitarla sin problema ya que es desmontable.

Seguro que con todo lo explicado querrás salir corriendo a buscar tu chaqueta de esquí para mujer de Lidl y será mejor que no tardes, porque lo cierto es que comienza a agotarse en muchas de las tiendas de este supermercado ya que tan solo nos va a costar 29, 99 € (tallas 36a 48).