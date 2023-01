Otra chapuza del Gobierno: su nuevo sistema puede hacer que la luz sea aún más cara

Tras el desastre provocado por el tope al gas, la famosa «excepción ibérica», el Gobierno vuelve a hacer una chapuza con el precio de la luz. El nuevo sistema que propuso el martes para fijar dicho precio en el mercado regulado, aparte de ser complejísimo y atentar contra el libre mercado, puede tener el efecto contrario al buscado: hacer subir la factura eléctrica en vez de bajarla.

La principal medida que incluye el nuevo sistema es apartar a las plantas que generan electricidad con gas (ciclos combinados) de la fijación del precio diario del pool que se traslada al famoso PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). Dado que el gas suele ser la energía más cara -y más con la subida de 2021 y 2022- y que es la que suele marcar el precio marginal de las subastas, la idea al apartarla es que ese precio será más bajo.

Pero eso es una mera teoría que no tiene por qué hacerse realidad. O al menos no siempre. La razón es que, sin el gas, no va a haber suficiente energía para cubrir la demanda muchos días; por ejemplo, cuando no haya viento o lluvia. En esos casos, las eléctricas pueden poner un precio muy alto a la energía generada con fuentes distintas del gas, que el nuevo sistema centralizado tendrá que aceptar para evitar apagones.

La tesis del Gobierno es que la demanda se podrá cubrir con una mayor producción renovable (aunque ayer la propia Teresa Ribera se negó a ampliar el plazo para conceder nuevas licencias). Pero no se puede cubrir toda la demanda con renovables por una cuestión física, sino que se necesitan otras fuentes que den estabilidad al sistema: «Quieren quitar el gas porque es donde está el problema ahora, pero sin tener en cuenta las leyes de la física», asegura un experto en el sector eléctrico.

Dicha estabilidad sólo la pueden proporcionar el gas, la hidráulica, el carbón y la nuclear. Pero la hidráulica depende de la lluvia, quedan muy pocas centrales de carbón y la nuclear en España tiene poca producción y, sobre todo, es muy poco flexible para adaptarse a las variaciones de la demanda.

¿Y el gas?

Algo que está por dilucidar es cómo se va a incorporar el gas al pool para cubrir ese déficit de demanda. Puede que se organice una segunda subasta en la que entrarían los ciclos combinados para ese déficit de oferta o vía los ajustes que ya realiza diariamente Red Eléctrica, si bien ahora son muy pequeños y pasarían a ser muy importantes.

De momento, lo único que se sabe es que el Ejecutivo quiere restaurar las llamadas “subastas de capacidad”, que retribuiría al gas no sólo por el volumen de energía que se vende, sino por su disponibilidad para aportarla cuando no haya suficiente oferta renovable y así evitar los apagones. Pero eso puede tener un coste muy elevado, ya que es muy caro poner en marcha un ciclo combinado si no está generando todo el día. De hecho, en alguna ocasión en que ha sido necesario hacerlo, el MWh ha llegado a costar miles de euros.

Otra fuente del sector explica gráficamente este sistema: «Sería volver a cuando pagábamos la factura telefónica por los megas o los minutos consumidos, en vez de las tarifas planas actuales con datos y minutos ilimitados».

Como ha venido informando OKDIARIO, el tope al precio del gas en las subastas diarias ha tenido cierto efecto positivo (aunque en realidad, el efecto más importante ha sido la bajada de la cotización del gas en los mercados internacionales en los últimos meses), pero se ha visto anulado por la compensación que tienen que pagar los consumidores a las centrales de gas. En especial, los clientes del mercado libre (que tienen un precio fijo no vinculado a la subasta diaria), que han visto cómo se encarece su recibo por esta compensación aunque ellos no se benefician de la bajada del PVPC.