A unos días -21 de diciembre- de que el reafirmado en las urnas presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, haga pública la lista de vicepresidentes que le acompañará en la cúpula de la patronal durante los próximos cuatro años, en la que no estará Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la distancia entre ambos se va agrandando aún más. Fuentes de los empresarios señalan que la patronal nacional no acompañará a Sánchez Llibre en el recurso que ha anunciado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el impuesto a los ricos aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los empresarios, la patronal, no está para recurrir esta clase de impuestos», explican estas fuentes.

El presidente de la patronal catalana ha anunciado recientemente que impulsará un recurso ante el Constitucional para frenar el impuesto a los ricos aprobado por el Gobierno, que afectará sobre todo a residentes en Madrid y Andalucía pero también a los catalanes. Sánchez Llibre repite así estrategia y críticas con el impuesto de Patrimonio, que pidió se retirara en Cataluña, sin éxito. «A ver si le va a pasar ahora lo mismo con el impuesto a los ricos que con el de Patrimonio», señalan fuentes internas.

«No está en la idea de nadie presentar ningún recurso ante el Constitucional ni ir de la mano con Sánchez Llibre en esto. Los empresarios no estamos para estas cosas», explican estas fuentes.

Además, el anuncio de Sánchez Llibre se produjo en medio de un nuevo desaire, calificado de «traición» por la patronal nacional, de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Gobierno pactó con Bildu y Podemos incluir una modificación del papel de la Inspección de Trabajo en los ERE que había sido debatida y descartada en la negociación de la reforma laboral pactada en el marco del diálogo social apenas hace un año.

Una decisión que ha generado el enfado de los empresarios y que en la asamblea del 21 de diciembre debatirán romper todo diálogo con Trabajo. «No nos podemos sentar a negociar nada con alguien que ha demostrado ser desleal con lo pactado, con lo firmado hace apenas un año», explican fuentes empresariales.

El resultado de ese debate interno parece claro, dado el tamaño de la ofensa de Díaz que, además, ha asegurado que el tema de los ERE no se habló en la negociación de la reforma laboral, lo que fue desmentido rápidamente por el propio Garamendi.

Más distancias

El episodio del recurso por el impuesto a los ricos es uno más de las diferencias de Garamendi y su equipo con el presidente de la patronal catalana. Las recientes elecciones han dejado al descubierto a Sánchez Llibre y han dado legitimidad al empresario vasco para desarrollar su programa durante los próximos cuatro años.