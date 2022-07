Los activos inmobiliarios de la socimi de Tomás Olivo, General de Galerías Comerciales, alcanzaron un valor de 2.600 millones de euros a cierre de 2021. Su cartera está formada por nueve centros comerciales operativos y uno en desarrollo: Parque Comercial La Cañada (Málaga), C. C. Mediterráneo (Almería), C. C. Mataró Parc (Barcelona), Parque Comercial Gran Plaza (Almería), Parque Comercial Las Dunas (Cádiz), Parque Comercial Nevada Shopping (Granada), Las Terrazas Outlet (Gran Canarias), El Mirador Shopping (Gran Canaria), C. C. Dos Mares (Murcia) y el futuro Valdebebas Shopping (Madrid).

Hace unos meses, General de Galerías Comerciales dio a conocer los detalles de su nuevo proyecto: Valdebebas Shopping, situado en el barrio de Hortaleza (Madrid). El centro comercial, el primero de Olivo en la capital, contará con 400.000 m2 de superficie construida, 120.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA) y unas 6.500 plazas de garaje. Se espera cuando esté en funcionamiento acoja a 280 firmas de moda y restauración, superando así al gigante Intu Xanadú, que cuenta con 220 locales.

Actualmente, la socimi cotiza en BME Growth con un valor bursátil de 3.740 millones de euros, un 82% más que en 2017, cuando saltó al parqué. Se trata de una de las socimis con más capitalización del mercado español, sólo superada por Merlin Properties.

En 2021, General de Galerías Comerciales mejoró su beneficio un 33% hasta los 104,5 millones de euros, de los cuales destinará 83,7 millones al reparto de dividendo y 20,7 millones a reservas voluntarias. La cifra de negocios de la socimi se situó en 150,3 millones, lo que supone un aumento del 16,7% en tasa interanual.

Participación de Olivo en Unicaja

El pasado mes de marzo, el empresario Tomás Olivo elevó su participación en Unicaja Banco del 3,75% al 5%. Esta ampliación se produjo en plena crisis del consejo de administración de la entidad, puesto que en menos de un mes presentaron su dimisión de tres consejeros independientes: Manuel Conthe, Ana Bolado y Manuel González Cid. Pese al incremento de su participación, Olivo no tiene la intención de entrar en el consejo de administración de Unicaja. Y no descarta ampliar su posición en el banco en el futuro dependiendo de su evolución en Bolsa. Tomás Olivo nació en Murcia, pero está vinculado desde hace décadas a la provincia de Málaga por su negocio inmobiliario. El empresario ocupa el puesto 16 de los españoles más ricos, según Forbes. Con un patrimonio valorado en 1.600 millones de dólares (unos 1.464 millones de euros).

En concreto, Olivo saltó a la lista Forbes hace unos tres años, en parte, gracias a la indemnización de más de 168 millones de euros que recibió de la Junta de Andalucía. En concreto, una sentencia del Tribunal Supremo, ratificada después por el Tribunal Constitucional, condenó al Gobierno autonómico a pagar dicha cuantía al empresario murciano por el perjuicio causado durante los años en los que las obras del Centro Comercial Nevada de Granada estuvieron paralizadas.